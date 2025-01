Fan besa a Romeo Santos y su esposo termina matrimonio de 10 años

Una ferviente fan del artista Romeo Santos tuvo la suerte de cantar junto a él en el escenario, sin imaginar, que esto le costaría el fin de su matrimonio de 10 años.

Se trata de la historia de Miriam Cruz, una fan que acudió al concierto que ofreció el grupo Aventura en Colombia, en donde cuentan con una gran base de admiradores.

Como es habitual en sus presentaciones, el vocalista Romeo Santos invitó a una mujer al escenario para interactuar con ella, cabe señalar que esta dinámica ha generado polémica en otras ocasiones.

En un video del concierto, que fue difundido en redes sociales, Miriam se funde en un fuerte abrazo con el artista de origen estadounidense, quien le da un beso en la mejilla, pero ella le responde presuntamente con un beso en la boca, provocando los gritos de los presentes.

La mujer compartió lo feliz que se encontraba por haber cumplido 'este sueño tan anhelado', uno que durante años imaginó tanto despierta como dormida. Sin embargo, reconoció que este logro tuvo un costo muy alto: la ruptura de su matrimonio de 10 años.

"Aunque en el momento no pensé en las consecuencias, reconozco que me dejé llevar por los nervios y la emoción, sin medir cómo esto podría afectar a mi familia. Hoy me invade una profunda tristeza al darme cuenta del impacto que ocasioné, pero debo ser responsable de mis actos y respeto su decisión.", se lee en la publicación de Instagram.

Miriam también aprovechó para pedir disculpas públicas a su expareja, que aunque no estuvo presente en el concierto, le llegaron los videos.

"Lamento profundamente el malestar que esto le provocó. De corazón, lo siento mucho, y nunca fue mi intención herirlo y lo que la presión social también ha ocasionado", agregó.

El incidente ha generado un debate en redes sociales, con opiniones divididas entre aquellos que están de acuerdo con su mensaje de arrepentimiento y quienes critican su acción impulsiva al no haber pensado en su entonces esposo y sus hijos.

Usuarios de redes calificaron a la expareja de Miriam como 'inseguro' por terminar la relación, pero este respondió: 'No digas cosas sin conocer la relación de los dos, Daysha sabe que no es por inseguro'.

