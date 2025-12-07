Famosos dedican emotivos mensajes a Eduardo Manzano

Su partida generó de inmediato una ola de palabras de despedida y reconocimiento por parte de compañeros de trabajo, instituciones y seguidores

El mundo del entretenimiento en México atraviesa un momento de profunda tristeza tras confirmarse la muerte de Eduardo Manzano, uno de los íconos más importantes de la comedia mexicana. La noticia fue dada a conocer este viernes 5 de diciembre de 2025 por su hijo Lalo Manzano, quien informó que el actor falleció a los 87 años de edad. Su partida generó de inmediato una ola de mensajes de despedida y reconocimiento por parte de famosos, compañeros de trabajo, instituciones y seguidores que crecieron disfrutando de su talento en la televisión, el teatro y el cine.

Conocido por su participación en el legendario dúo ‘Los Polivoces’ y por interpretar a personajes entrañables como don Arnoldo López Conejo en la serie ‘Una familia de 10’, Eduardo Manzano dejó una huella imborrable en varias generaciones. Su estilo, capacidad de improvisación y carisma lo convirtieron en un referente del humor en México.

Jorge Ortiz de Pinedo recuerda a Eduardo Manzano

El actor, comediante y productor Jorge Ortiz de Pinedo fue uno de los primeros en rendir homenaje a Eduardo Manzano. A través de sus historias de Instagram, compartió una imagen acompañada de un mensaje donde recordó la genialidad de ‘El Polivoz’ y el impacto que tuvo en la comedia televisiva.

“Con su gracia, talento y simpatía, nos hizo reír con sus imitaciones magistrales y con la creación de personajes inolvidables”, escribió Ortiz de Pinedo, destacando especialmente su participación reciente como don Arnoldo López Conejo en ‘Una Familia de Diez’. También reconoció su trabajo en cine, teatro y televisión, calificándolo como un verdadero ídolo del entretenimiento.

Ortiz de Pinedo recordó que compartieron alrededor de 15 años de presentaciones teatrales, giras por todo el país y diversos programas de televisión. Incluso anunció que las próximas emisiones de ‘Tú Crees’ y ‘Una Familia de 10’ estarán dedicadas a la memoria de Manzano. Además, expresó su pésame a Susana, pareja del comediante, así como a sus hijos Eduardo, Mariela y Ariel, nietos y demás seres queridos.

Daniela Luján y Mariana Botas hablan del impacto de Manzano

Durante una entrevista, la actriz Daniela Luján no pudo ocultar su tristeza ante la noticia. “Qué fuerte noticia”, expresó al enterarse del fallecimiento de Eduardo Manzano. Al recordar su convivencia laboral, confesó que fue muy fácil trabajar con él y que siempre estaba llenando el set de alegría gracias a su improvisación constante.

Luján destacó que Eduardo Manzano disfrutaba cantar, hacer bromas y crear un ambiente positivo durante las grabaciones. Se dijo afortunada por haber compartido con él varias temporadas de televisión y giras de teatro, y reconoció que su trabajo dejó una marca profunda en el público. También mencionó que envió un mensaje de apoyo a Susy, esposa del actor.

Por su parte, Mariana Botas compartió un emotivo testimonio, en el que confesó sentirse con el “corazón roto”. La actriz llamó cariñosamente “Lalito” a Eduardo Manzano y agradeció el papel tan importante que tuvo en su vida. “Fue más que un compañero de trabajo, fue un abuelito en la vida real”, comentó.

Botas explicó que, al no haber conocido a sus propios abuelos, Manzano se convirtió en esa figura afectiva para ella. Subrayó que trabajaron juntos desde que tenía 17 años y que el comediante fue una gran escuela de vida y de actuación, siempre dispuesto a aportar ideas, enseñar y mejorar cada escena con su creatividad.

César Bono comparte anécdotas junto al comediante

Otro de los artistas que rindió tributo a Eduardo Manzano fue César Bono, durante una entrevista. El actor reconoció el enorme talento y el ingenio que caracterizaban a su colega: “Ojalá tuviera la milésima parte del talento que el señor tenía”, expresó con admiración.

Entre las anécdotas que compartió, recordó momentos divertidos en el escenario, una caída durante una entrada a un show y hasta cuando la esposa de Manzano llegó a ser su enfermera. Historias que, entre risas y nostalgia, evidencian la calidez humana del comediante y su capacidad de hacer reír incluso en situaciones complicadas.

La ANDA, Moisés Mora y Jessica Segura también se despiden de Manzano

La Asociación Nacional de Actores (ANDA) también lamentó la muerte de Eduardo Manzano, a quien recordó como fundador de ‘Los Polivoces’ y como una de las primeras figuras de la comedia mexicana. Su legado, aseguraron, permanecerá vigente en la historia del espectáculo nacional.

El actor Moisés Iván Mora, quien trabajó con él durante más de 18 años, compartió un mensaje lleno de emoción en el que resaltó las enseñanzas, las bromas y la camaradería que vivió a su lado. “Se va un grande de los grandes, pero se va un gran ser humano”, escribió, dejando claro el impacto personal que Manzano tuvo en su vida.

Finalmente, la actriz Jessica Segura también expresó su dolor en redes sociales con un mensaje conmovedor: “Lalito, vuela alto”. Recordó sus chistes, su amor por la comida, sus anécdotas y, sobre todo, la bondad con la que siempre se manejó en el trabajo diario. “Te llevo en el corazón”, escribió, despidiéndose de quien consideró un verdadero amigo.

Con estas muestras de cariño, queda demostrado que Eduardo Manzano no solo fue un actor talentoso, sino un ser humano entrañable cuya luz continuará viva en cada risa que provocó a lo largo de su extensa trayectoria.