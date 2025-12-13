Famosa y querida conductora deja Info7 tras 15 años al aire

La periodista anunció su salida del noticiero tras una etapa clave de crecimiento profesional y conexión con la audiencia

Después de 15 años de trabajo ininterrumpido, Sandra Canales anunció su salida de INFO7, el noticiero que se convirtió en su casa profesional y en una plataforma desde la cual acompañó a miles de familias en Nuevo León. Su despedida no solo marca el cierre de un ciclo laboral, sino el fin de una etapa profundamente ligada a la historia reciente de la televisión informativa en la región.

Su trayectoria estuvo marcada por la perseverancia y el crecimiento. Desde sus inicios en medios universitarios hasta consolidarse como conductora, Sandra construyó una carrera basada en la cercanía con la gente, el rigor informativo y una presencia que logró conectar con la audiencia más allá de la pantalla.

¿Quién es Sandra Canales y cómo inició su camino en los medios?

Sandra Canales es periodista y conductora regiomontana. Su interés por los medios comenzó desde la universidad, cuando participó en proyectos de radio y televisión del Tec de Monterrey, experiencias que le permitieron descubrir su vocación por contar historias y comunicar con propósito.

En sus primeros años enfrentó rechazos y dudas, especialmente al buscar oportunidades en televisión sin contar aún con experiencia. Sin embargo, esa etapa fortaleció su determinación y la llevó a abrirse paso en el medio, primero en contenidos de entretenimiento y posteriormente en el periodismo deportivo.

¿Qué representó su paso por INFO7 durante 15 años?

El paso de Sandra Canales por INFO7 fue sinónimo de evolución. Durante 15 años participó en coberturas especiales, transmisiones en vivo y emisiones de alta exigencia, convirtiéndose en un rostro familiar para el público que la identificaba como parte de su día a día.

Uno de los hitos más importantes de su carrera fue convertirse en la primera mujer en la sección de deportes del noticiero, un logro que abrió camino dentro de un espacio tradicionalmente dominado por hombres y que la posicionó como una figura clave dentro del equipo informativo.

#VivimosContigo, una sección que reflejó su esencia

Más allá de la conducción y las noticias duras, Sandra encontró en la sección #VivimosContigo una forma distinta de conectar con la audiencia. A través de este espacio, impulsado desde INFO7 y posteriormente retomado en proyectos vinculados a TV Azteca Noreste, la periodista abordó historias humanas, cotidianas y cercanas.

En #VivimosContigo, Sandra dio voz a personas comunes, causas sociales y relatos que muchas veces no ocupan los titulares, pero que reflejan la realidad de la comunidad. La sección se convirtió en un sello personal, reforzando su imagen como una comunicadora empática y sensible a las historias de la gente.

¿Qué sigue para Sandra Canales tras su salida del noticiero?

Aunque no ha detallado cuáles serán sus próximos proyectos, la comunicadora ha dejado claro que este adiós no es un punto final. Con la experiencia acumulada y el respaldo de la audiencia, su camino continuará ligado a la comunicación y al contacto directo con las personas.

La despedida de Sandra Canales de INFO7 se da en un tono de gratitud y reconocimiento mutuo. Quedan 15 años de historias, transmisiones y vínculos construidos con la audiencia, así como la expectativa de reencontrarla pronto en un nuevo espacio, siguiendo el mismo principio que marcó su carrera: vivir y comunicar junto a la gente.