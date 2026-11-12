Familia de Valentín Elizalde se deslinda de producciones sobre él

A 20 años de la muerte del intérprete, también recordaron que Valentín fue mucho más que las circunstancias de su partida

La familia de Valentín Elizalde se deslindó de las producciones audiovisuales que se han realizado sobre el cantante, al aclarar que sus integrantes no estuvieron involucrados en su elaboración y que tampoco han revisado su contenido, por lo que prefieren no emitir comentarios al respecto.

A través de un comunicado, explicaron que en los últimos días han recibido solicitudes de distintos medios de comunicación para conocer su opinión sobre estos trabajos, por lo que aprovecharon el mensaje para compartir su postura.

Recuerdan el legado de Valentín Elizalde a 20 años de su muerte

A 20 años de la muerte del intérprete, también recordaron que Valentín fue mucho más que las circunstancias de su partida. Destacaron su faceta como hijo, padre y hermano, además de la huella que dejó en la música mexicana y el cariño que sigue recibiendo de sus seguidores.

Familia impulsa “La Dinastía Elizalde Continúa”

Por otra parte, sus hermanos Jesús “El Flaco”, Joel y Francisco “El Gallo” Elizalde, junto con su hija Valentina, se han unido para continuar con ese legado a través de “La Dinastía Elizalde Continúa”, un proyecto que busca mantener vigente la música que ha acompañado a distintas generaciones.

Finalmente, agradecieron al público que durante estas dos décadas ha mantenido vivo el recuerdo del cantante y destacaron que el mejor homenaje es celebrar lo que logró a lo largo de su carrera. “Porque las tragedias marcan una historia, pero son las canciones las que la hacen eterna”, expresaron.