Familia de Natanael Cano expresa su apoyo por pausa en su carrera

La familia se mostró optimista y segura de que, una vez que el cantante supere esta etapa difícil, retomará su carrera artística con más fuerza

En medio de un momento complicado que atraviesa el exponente de los corridos tumbados, Natanael Cano, su familia ha decidido alzar la voz para expresarle su respaldo incondicional y anunciar su pausa temporal de la música para priorizar su bienestar.

Ante esto, sus seres queridos emitieron un comunicado oficial en redes sociales para aclarar los motivos de esta decisión y dejar en claro que lo acompañarán en todo su proceso de recuperación.

“Antes de ser músico y artista, Natanael es nuestro hijo y, por eso, como familia y de la mano de Dios, hemos tomado la decisión de ayudarlo a mejorar su salud física y mental”, reza el texto difundido.

Confianza en su regreso

Asimismo, la familia se mostró optimista y segura de que, una vez que el cantante supere esta etapa difícil, retomará su carrera artística con más fuerza.

“Este proceso es por el bien de nuestro hijo y de Natanael Cano, el artista. Estamos seguros de que volverá y nos dará su mejor versión”, añadieron en el comunicado.

Hasta el momento, ni el intérprete de "Amor Tumbado" ni su equipo de trabajo han revelado detalles específicos sobre el padecimiento de salud que enfrenta el artista, ni el tiempo exacto que permanecerá fuera de la escena musical.

Se espera que en los próximos días se den a conocer más actualizaciones sobre su estado.