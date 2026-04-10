Familia de 'El Patrón' pide perdón; esposa no quiere negociar

Sin embargo, la respuesta de la esposa ha sido clara y contundente: no está interesada en recibir ningún tipo de compensación económica.

El escándalo alrededor de Alberto del Río, mejor conocido como “El Patrón”, continúa generando controversia. Ahora, familiares del luchador han salido públicamente a pedir a su esposa que le otorgue el perdón, en medio del proceso legal que enfrenta tras ser detenido por presunta violencia familiar. La situación ha encendido aún más la conversación, pues el caso sigue evolucionando con nuevas declaraciones y posturas encontradas.

De acuerdo con los reportes, miembros cercanos a la familia del luchador han solicitado a la víctima que considere retirar los cargos o llegar a un acuerdo, apelando a la unión familiar y a la posibilidad de resolver el conflicto fuera de los tribunales. Esta petición ha generado opiniones divididas, ya que mientras algunos apoyan la idea de una conciliación, otros cuestionan que se minimice la gravedad de las acusaciones.

Sin embargo, la respuesta de la esposa ha sido clara y contundente: no está interesada en recibir ningún tipo de compensación económica. Esta postura refuerza la idea de que su intención no es negociar, sino continuar con el proceso legal hasta las últimas consecuencias, marcando una distancia importante frente a cualquier intento de arreglo extrajudicial.

El caso se originó luego de que la mujer denunciara una presunta agresión física, lo que derivó en la detención del exluchador en San Luis Potosí. De acuerdo con los primeros reportes, la denuncia se realizó tras un llamado de auxilio, y autoridades encontraron indicios de violencia, lo que llevó a que el caso fuera turnado a instancias correspondientes para su investigación.

Mientras tanto, el caso sigue abierto y sin una resolución definitiva. La negativa de la esposa a aceptar dinero y la presión de la familia por obtener el perdón mantienen el tema en el centro del espectáculo y la opinión pública. Todo indica que este proceso legal aún dará mucho de qué hablar, en uno de los escándalos más delicados que ha enfrentado el mundo de la lucha libre en los últimos años.