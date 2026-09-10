Familia de Celeste Rivas pide pena de muerte para D4vd

La familia de Celeste Rivas Hernández, asesinada a los 14 años, pidió la pena de muerte para D4vd si es declarado culpable

La familia de Celeste Rivas Hernández, adolescente de 14 años asesinada, solicitó la pena de muerte para D4vd si es declarado culpable del crimen.

Los padres de Celeste Rivas Hernández pidieron que David Anthony Burke, conocido artísticamente como D4vd, reciba la pena de muerte en caso de ser encontrado culpable del asesinato de su hija.

En un comunicado difundido por el abogado de la familia, los padres señalaron que la ejecución sería, a su consideración, una respuesta adecuada ante la gravedad de los hechos que atribuyen al cantante.

La pena de muerte mantiene una moratoria temporal en California, estado donde se llevará a cabo el proceso contra Burke. En julio, un juez determinó que existían pruebas suficientes para que el acusado fuera juzgado por el cargo de asesinato.

Además del proceso penal, Mercedes Martínez y Jesús Rivas, padres de la adolescente, presentaron una demanda civil ante el Tribunal Superior de Los Ángeles.

Los familiares reclaman una indemnización económica que contempla, entre otros conceptos, los gastos relacionados con el entierro y funeral de Celeste.

En los documentos, los padres responsabilizan a Burke de la muerte ilícita de su hija, así como de detención ilegal y agresión sexual contra una menor. Las acusaciones guardan similitudes con los señalamientos planteados por la fiscalía en el proceso penal.

La relación entre Burke y la adolescente

De acuerdo con la demanda, Burke y Hernández se conocieron en noviembre de 2023, cuando la adolescente tenía 13 años.

Los padres sostienen que durante los siguientes 16 meses ambos intercambiaron cerca de 10 mil mensajes de texto y mantuvieron relaciones sexuales en distintas ocasiones.

La familia afirma además que Burke, al ser adulto, tenía una posición de autoridad y ejerció una influencia y control indebidos sobre la menor.

La demanda no solo contempla a Burke. También incluye a algunas de sus empresas y representantes, a su madre y a un guardia de seguridad que residía en la vivienda.

Los padres de Celeste alegan que estas personas permitieron que Burke aislara a la adolescente y facilitaron aspectos relacionados con sus desplazamientos, alojamiento y seguridad.

Mogul Vision, empresa encargada de gestionar la carrera de Burke, y su administrador financiero habían negado previamente tener conocimiento de la relación entre el cantante y Rivas Hernández, según información citada por el Los Angeles Times.

El cuerpo de Celeste fue hallado en un Tesla

Burke está acusado de haber asesinado a la adolescente. El cuerpo desmembrado de Celeste Rivas Hernández fue localizado el 8 de septiembre de 2025 en el maletero de un Tesla registrado en el domicilio del cantante.

El acusado se ha declarado inocente de los cargos.

La semana pasada, Burke volvió a declararse inocente y posteriormente dejó los servicios del abogado defensor de famosos que lo representaba.

Actualmente cuenta con un defensor público y deberá presentarse nuevamente ante el tribunal el 19 de octubre. El juicio fue pospuesto para el próximo año.

El defensor público adjunto Walid Kandeel afirmó que Burke tiene derecho a una defensa que considere sus circunstancias y examine de manera minuciosa las pruebas del caso.

Por su parte, la oficina del defensor público no emitió comentarios inmediatos sobre la demanda civil.