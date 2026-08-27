Fallece Tim Curry, estrella de The Rocky Horror Picture Show

Tim Curry, famoso por interpretar a Dr. Frank-N-Furter y Pennywise, murió a los 80 años en su residencia de Los Ángeles.

El legendario actor Tim Curry, actor británico reconocido por sus papeles en The Rocky Horror Picture Show, It y Annie, murió a los 80 años en su residencia de Los Ángeles, según información difundida por TMZ.

Fuentes policiales señalaron que agentes acudieron al domicilio del intérprete alrededor de las 23:23 horas del martes y que no se sospecha de una acción delictiva relacionada con su fallecimiento.

Curry enfrentó graves problemas de salud durante más de una década, situación que redujo su actividad frente a las cámaras, aunque continuó trabajando principalmente en proyectos de doblaje.

El papel que marcó su trayectoria

El actor alcanzó reconocimiento internacional al interpretar al Dr. Frank-N-Furter en The Rocky Horror Show, musical de rock estrenado en Londres en 1973 y escrito por Richard O’Brien.

Curry participó durante dos años en la producción, con presentaciones tanto en Nueva York como en Los Ángeles. En 1975 retomó el personaje para la adaptación cinematográfica, The Rocky Horror Picture Show.

Aunque inicialmente tuvo una recepción limitada, la película se transformó con los años en un fenómeno cultural gracias a sus proyecciones de medianoche y a una audiencia de culto.

Pennywise fue otro de sus personajes recordados

Entre los papeles más conocidos de Curry también se encuentra Pennywise, el aterrador payaso de la adaptación de It de 1990, basada en la novela de Stephen King.

Su trayectoria incluyó además producciones como Clue, Home Alone 2: Lost in New York, Muppet Treasure Island, Addams Family Reunion y Scary Movie 2, así como trabajos en Annie y The Hunt for Red October.

Los principales problemas de salud de Curry comenzaron en 2012, cuando sufrió un grave derrame cerebral que le provocó parálisis y lo llevó a utilizar una silla de ruedas.

El episodio requirió una cirugía cerebral de emergencia. En sus memorias, Vagabond, publicadas en 2025, el actor relató que los médicos tuvieron que retirar temporalmente un hueso de su cráneo para atender la inflamación y el sangrado cerebral.

Después de permanecer meses hospitalizado, Curry ingresó a un centro de rehabilitación, donde trabajó para recuperar el habla, las expresiones faciales y el movimiento de una mano, además de adaptarse a las consecuencias del derrame.

Nacido como Timothy James Curry en Cheshire, Inglaterra, en 1946, el actor se interesó por la actuación después de ver a Judi Dench en Cabaret.

Tras graduarse de la Universidad de Birmingham, llegó al West End con la producción británica del musical Hair, donde interpretó a Woof. Durante aquella etapa entabló amistad con Richard O’Brien, quien posteriormente creó el personaje de Frank-N-Furter que definiría la carrera de Curry.

A pesar de las limitaciones provocadas por su estado de salud, el actor continuó vinculado a la industria y regresó a la actuación frente a cámaras con la película Stream, estrenada en 2024.