Fallece Sofía Reyna, esposa de Pompo, de Los Payasónicos

Sofía Reyna, esposa del comediante regiomontano Luis Alfonso Campa, conocido como "Pompo" e integrante de Los Payasónicos, falleció la mañana de este viernes

Sofía Reyna, esposa del comediante regiomontano Luis Alfonso Campa, conocido como "Pompo" e integrante de Los Payasónicos, falleció la mañana de este viernes tras varios años de lucha contra un tumor cerebral.

La noticia fue confirmada por el propio comediante a través de su cuenta oficial de Facebook, donde compartió un emotivo mensaje de despedida acompañado de una fotografía de su esposa.

"Con el alma desgarrada, te amaré por siempre mi guerita hermosa".

En otra publicación, Pompo también escribió:

"Tu luz sigue brillando en nuestros corazones, tu amor vive para siempre".

Las publicaciones rápidamente recibieron cientos de mensajes de condolencias por parte de familiares, amigos, colegas del medio artístico y seguidores que durante años acompañaron a la familia en el proceso de la enfermedad.

Una larga batalla contra el cáncer cerebral

Sofía Reyna fue diagnosticada con un astrocitoma frontal izquierdo, un tipo de tumor cerebral que se origina en los astrocitos, células del sistema nervioso central encargadas de brindar soporte a las neuronas.

Durante su tratamiento fue sometida a una cirugía de alta complejidad, además de recibir quimioterapias y radioterapias para combatir la enfermedad.

Con el paso del tiempo, el tumor volvió a avanzar, provocándole diversas complicaciones neurológicas, entre ellas problemas de movilidad en el lado derecho del cuerpo, constantes dolores y hospitalizaciones de emergencia.

Ante la progresión del padecimiento, Sofía decidió no someterse a una segunda intervención quirúrgica y continuó enfrentando las secuelas de la enfermedad hasta su fallecimiento.

Pompo permaneció a su lado durante todo el proceso

Luis Alfonso Campa y Sofía Reyna compartieron más de 13 años de relación y formaron una familia con dos hijos.

Durante los últimos años, el integrante de Los Payasónicos se convirtió en el principal cuidador de su esposa, combinando su actividad profesional con la atención diaria que requería el tratamiento.

En diversas ocasiones solicitó el apoyo y las oraciones de sus seguidores para la recuperación de Sofía, además de hablar públicamente sobre las dificultades económicas derivadas de los gastos médicos.

Uno de los momentos que más conmovió a sus seguidores ocurrió cuando decidió raparse la cabeza como muestra de solidaridad mientras su esposa enfrentaba los efectos de las quimioterapias.

El pasado 10 de junio, el comediante había informado que Sofía se encontraba nuevamente hospitalizada debido al deterioro de su estado de salud.

¿Qué es un astrocitoma frontal?

El astrocitoma es un tumor que se desarrolla en los astrocitos, células que forman parte del sistema nervioso central. Dependiendo de su localización y grado de agresividad, puede afectar funciones como la memoria, el habla, el movimiento, la personalidad y la coordinación.

Entre los síntomas más frecuentes se encuentran dolores intensos de cabeza, convulsiones, problemas para hablar, alteraciones en la memoria, cambios de conducta y dificultades para caminar o realizar movimientos coordinados.

El tratamiento suele incluir cirugía, radioterapia y quimioterapia, aunque el pronóstico depende del tipo de tumor y de la etapa en que es detectado.