Fallece Regina Torné, reconocida actriz de cine y televisión

Su carrera reunió públicos de distintas generaciones, desde quienes la conocieron en el cine de los sesenta hasta quienes siguieron sus personajes televisivos

La actriz mexicana Regina Torné, ganadora del Ariel por su interpretación de Mamá Elena en “Como agua para chocolate”, falleció este miércoles 11 de noviembre.

Su trayectoria abarcó el cine, la comedia televisiva y las telenovelas, con personajes que fueron desde Gloria, en “El Chavo del 8”, hasta Prudencia Gutiérrez, en “La loba”.

El Centro de Teatro y Cultura Delegación Veracruz dio a conocer un mensaje de condolencias en el que participaron su director, Rodolfo Iglesias, y la delegada regional de la Asociación Nacional de Actores (ANDA), Norma López.

Originaria de Villahermosa, Tabasco, Torné desarrolló su carrera desde la década de los sesenta. Aunque fue reconocida por interpretar a mujeres de carácter autoritario y personajes antagónicos, su trabajo también incluyó apariciones en comedia.

“Como agua para chocolate”: Mamá Elena y el reconocimiento del Ariel

En la película de 1992 dirigida por Alfonso Arau, basada en la novela de Laura Esquivel, Torné dio vida a Mamá Elena de la Garza, la madre que impone a Tita la obligación de permanecer soltera para cuidarla hasta su muerte.

La autoridad del personaje sostiene uno de los conflictos centrales de la historia: el enfrentamiento entre una tradición familiar y el deseo de Tita de decidir sobre su propia vida y su relación con Pedro. Torné compartió la película con Lumi Cavazos y Marco Leonardi, intérpretes de la pareja protagonista.

Su actuación le valió el Premio Ariel a Mejor Actriz, uno de los reconocimientos más importantes de su trayectoria y un dato registrado por el Sistema de Información Cultural de la Secretaría de Cultura.

“El Chavo del 8”: Gloria, la tía de Paty

En 1978 apareció en la comedia como Gloria, la tía de Paty, cuya llegada a la vecindad despertaba el interés de Don Ramón, interpretado por Ramón Valdés.

Ese papel la acercó a un público distinto al de sus películas y melodramas. Sus escenas formaban parte de las situaciones de convivencia y enredos entre los habitantes de la vecindad.

Torné fue una de las actrices que interpretaron a Gloria a lo largo del programa, por lo que su participación corresponde a una etapa del personaje y no a la totalidad de sus apariciones.

“La loba”: Prudencia Gutiérrez y su faceta de antagonista

En 2010 interpretó a Prudencia Gutiérrez viuda de Alcázar en “La loba”, telenovela protagonizada por Ivonne Montero y Mauricio Islas.

El personaje fue uno de los trabajos antagónicos destacados de su etapa posterior en televisión. La producción se sumó a una trayectoria en melodramas que incluyó “Clarisa”, “Retrato de familia”, “Cielo rojo” y “Siempre tuya Acapulco”.

Antes de esos títulos, Torné ya había construido una filmografía con películas como “Despedida de soltera”, junto a Arturo de Córdova; “Pacto diabólico” y “Tiempo y destiempo”, con Marco Antonio Muñiz. Su carrera reunió así públicos de distintas generaciones, desde quienes la conocieron en el cine de los sesenta hasta quienes siguieron sus personajes televisivos.