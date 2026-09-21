Fallece Presley Gerber, hijo de Cindy Crawford, a los 27 años

El modelo fue encontrado sin vida en un centro de rehabilitación de Los Ángeles; hasta ahora no se ha informado la causa de su fallecimiento

La noche de este domingo se dio a conocer el fallecimiento de Presley Gerber, hijo de la modelo Cindy Crawford y Rande Gerber.

Medios especializados indicaron que Presley tenía 27 años y que, hasta el momento, no se ha identificado la causa de su muerte.

Los medios también reportaron que habría perdido la vida dentro de un centro de rehabilitación en Los Ángeles.

¿Quién era Presley Gerber?

Presley Gerber, al igual que su hermana, Kaia Gerber, también era modelo y llegó a trabajar en pasarelas de Moschino y Dolce & Gabbana, así como en campañas de Calvin Klein.

A través de sus redes sociales, el modelo llegó a compartir videos en los que hablaba de la salud mental tras las luchas que él enfrentaba, como la depresión y ataques de pánico.

¿Qué se sabe sobre los antecedentes de Presley Gerber?

En 2019 fue acusado por conducir bajo los efectos del alcohol y años después reveló que fue medicado para tratar su salud mental.