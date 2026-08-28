Fallece Peter Cullen, la voz de Optimus Prime, a los 85 años

Peter Cullen, reconocido actor de doblaje que durante décadas prestó su voz a Optimus Prime, líder de los Autobots en Transformers, falleció este a los 85 años

Peter Cullen, reconocido actor de doblaje que durante décadas prestó su voz a Optimus Prime, líder de los Autobots en Transformers, falleció este miércoles a los 85 años.

La muerte fue confirmada por su agente, Kevin Motley. De acuerdo con un comunicado de su familia, Cullen murió en su domicilio de Los Ángeles acompañado por sus seres queridos.

Creó la voz de Optimus Prime

Cullen construyó una de las voces más reconocibles de la animación al interpretar a Optimus Prime en la serie The Transformers, estrenada en la década de 1980. Su trabajo acompañó al personaje en distintas producciones de la franquicia, incluidas series, películas y videojuegos.

Con una voz profunda y firme, el actor dio personalidad al líder de los Autobots durante la batalla contra los Decepticons, papel que se convirtió en el más representativo de su trayectoria.

Además de su trabajo en Transformers, Cullen tuvo una extensa carrera como actor de voz, con cientos de créditos. Entre sus personajes más conocidos también se encuentra Ígor, el burro melancólico de diversos proyectos relacionados con Winnie the Pooh.

Su familia pide honrar su legado

En su mensaje, la familia de Cullen pidió recordar al actor por los valores que marcaron su vida y seguir su ejemplo mediante el servicio a la comunidad, la compasión, la integridad y la lealtad.

El comunicado también destacó una frase que, según sus seres queridos, representa su legado: “sé lo suficientemente fuerte como para ser amable”.

Hasta el momento no se ha informado la causa de su fallecimiento.