Fallece Patrick Stewart, leyenda de Star Trek y X-Men

Patrick Stewart, actor de 86 años, murió en Los Ángeles. Fue reconocido mundialmente por interpretar a Jean-Luc Picard y al profesor Charles Xavier

El actor británico Patrick Stewart, reconocido internacionalmente por sus interpretaciones del capitán Jean-Luc Picard en la franquicia Star Trek y del profesor Charles Xavier en las películas de X-Men, murió a los 86 años, de acuerdo con reportes publicados este jueves 29 de octubre de 2026.

Patrick Stewart y su legado en Star Trek

Uno de los personajes más emblemáticos de Stewart fue Jean-Luc Picard, capitán de la nave Enterprise en la serie Star Trek: The Next Generation, producción que se transmitió entre 1987 y 1994.

Su interpretación del oficial de la Flota Estelar lo convirtió en una figura central de la franquicia de ciencia ficción. Posteriormente, retomó el personaje en varias películas de la saga y en la serie Star Trek: Picard, que permitió explorar una nueva etapa en la vida del capitán.

Con este papel, el actor consolidó una presencia reconocible para distintas generaciones de espectadores, gracias a una interpretación que combinó autoridad, serenidad y profundidad dramática.

Nota en desarrollo.

El actor británico Patrick Stewart, reconocido internacionalmente por sus interpretaciones del capitán Jean-Luc Picard en la franquicia Star Trek y del profesor Charles Xavier en las películas de X-Men, murió a los 86 años, de acuerdo con reportes publicados este jueves 29 de octubre de 2026.

Uno de los personajes más emblemáticos de Stewart fue Jean-Luc Picard, capitán de la nave Enterprise en la serie Star Trek: The Next Generation, producción que se transmitió entre 1987 y 1994.

Su interpretación del oficial de la Flota Estelar lo convirtió en una figura central de la franquicia de ciencia ficción. Posteriormente, retomó el personaje en varias películas de la saga y en la serie Star Trek: Picard, que permitió explorar una nueva etapa en la vida del capitán.

Con este papel, el actor consolidó una presencia reconocible para distintas generaciones de espectadores, gracias a una interpretación que combinó autoridad, serenidad y profundidad dramática.

El profesor Charles Xavier en X-Men

Otro de los personajes fundamentales en la carrera cinematográfica de Stewart fue Charles Xavier, conocido como el profesor X, líder de los X-Men y fundador de una escuela para jóvenes mutantes.

El actor comenzó a interpretar al personaje en la película X-Men, estrenada en el año 2000, y continuó vinculado a la franquicia durante más de dos décadas. Su versión de Xavier se convirtió en uno de los rostros más reconocibles de las adaptaciones cinematográficas de los cómics de Marvel.

Stewart también volvió a encarnar al mutante en Doctor Strange en el multiverso de la locura (2022), donde participó en una historia relacionada con distintas realidades del universo cinematográfico de Marvel.

Su trabajo en las franquicias Star Trek y X-Men contribuyó a que el intérprete alcanzara una amplia popularidad internacional, aunque su trayectoria artística abarcó mucho más que estos personajes.

Una carrera marcada por el teatro y Shakespeare

Antes de convertirse en una figura reconocida de la ciencia ficción y el cine de superhéroes, Patrick Stewart construyó una extensa carrera teatral.

Su formación como actor clásico le permitió interpretar personajes de las obras de William Shakespeare y participar en producciones de gran exigencia dramática.

Entre los papeles que interpretó en el escenario se encuentran Claudio y Macbeth. También presentó una versión en solitario de Cuento de Navidad, basada en la obra de Charles Dickens, y participó en montajes de No Man's Land, de Harold Pinter, y Esperando a Godot, de Samuel Beckett, tanto en el West End londinense como en Broadway.

En 1966 se incorporó a la Royal Shakespeare Company, con la que mantuvo una relación profesional durante 27 años. Su experiencia en el teatro clásico fue una parte esencial de su formación y de la versatilidad que posteriormente mostró en la pantalla.

Reconocimiento internacional

A lo largo de su trayectoria, Stewart recibió reconocimientos y nominaciones por su trabajo en distintas disciplinas artísticas. En 2010 fue nombrado caballero por la reina Isabel II del Reino Unido, en reconocimiento a sus servicios al drama.

Su carrera también incluyó participaciones en producciones televisivas y cinematográficas alejadas de sus personajes más populares, así como trabajos de voz. De esta manera, construyó una trayectoria que conectó el teatro británico con algunas de las franquicias de entretenimiento más conocidas a nivel mundial.

La muerte de Patrick Stewart marca el final de una carrera de varias décadas en la que destacó tanto por sus interpretaciones teatrales como por dos personajes que dejaron una huella en la cultura popular: Jean-Luc Picard y Charles Xavier.