Fallece Patrick Muldoon, actor de 'Salvados por la Campana'

Servicios de emergencia acudieron al domicilio e intentaron reanimarlo, sin lograr salvarle la vida. El deceso fue confirmado poco después por equipos médicos.

El actor estadounidense Patrick Muldoon, reconocido por su participación en series como 'Days of Our Lives' y 'Melrose Place', así como en la película 'Starship Troopers', falleció a los 57 años tras sufrir un infarto, de acuerdo con información difundida por el portal TMZ.

Según relató su hermana, Shana Muldoon-Zappa, el actor se encontraba en su residencia de Beverly Hills y, tras compartir un café con su pareja, se dirigió a ducharse. Al notar que tardaba más de lo habitual, su novia acudió a buscarlo y lo encontró inconsciente en el baño.

Intentaron reanimarlo sin éxito

Servicios de emergencia acudieron al domicilio e intentaron reanimarlo, sin lograr salvarle la vida. El deceso fue confirmado poco después por los equipos médicos.

Trayectoria en televisión y cine

Muldoon inició su carrera mientras aún cursaba la universidad, con participaciones en televisión como 'Who’s the Boss?' y posteriormente en 'Saved by the Bell'. Su salto a la fama llegó con el personaje de Austin Reed en 'Days of Our Lives', papel que interpretó en la década de los noventa y retomó años después.

También destacó como Richard Hart en "Melrose Place", consolidando su presencia en la televisión estadounidense. En cine, fue ampliamente recordado por su actuación en "Starship Troopers" (1997), donde dio vida a Zander Barcalow.

A lo largo de su carrera participó en diversas producciones recientes como "Deadlock", "Vanquish", "Dakota", "Marlowe" y "Murder at Hollow Creek".

Estreno póstumo en puerta

Su último proyecto cinematográfico, "Dirty Hands", será estrenado de manera póstuma a finales de este año, marcando el cierre de una trayectoria de décadas en la industria del entretenimiento.