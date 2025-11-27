Fallece Michael DeLano, actor de la saga Ocean's Eleven

DeLano sufrió un infarto y falleció recientemente en un hospital de Las Vegas, según informó Jean Delano, su esposa durante 28 años y compañera durante 38

El actor estadounidense Michael DeLano, conocido por interpretar al gerente del casino en las taquilleras "Ocean's Eleven" y "Ocean's Twelve", ha fallecido a los 84 años.

Según informa The Hollywood Reporter (THR), el actor fue también cantante en la década de 1970 e interpretó al bombero Sonny Caputo en la serie "Firehouse".

También fue conocido por encarnar al cantante Johnny Venture junto a Valerie Harper en "Rhoda".

DeLano sufrió un infarto y falleció recientemente en un hospital de Las Vegas, según informó a THR Jean Delano, su esposa durante 28 años y compañera durante 38.

Residente de Las Vegas desde 1992, el carismático DeLano se hizo más popular tras interpretar a un gerente de casino en la película "Ocean's Eleven" (2001) y su secuela "Ocean's Twelve" (2004).

Michael Ace Del Fatti, que era el nombre real del artista, nació en Virginia el 26 de noviembre de 1940.

Tras aparecer en una producción teatral del musical "Hair" en Chicago, llegó a Hollywood y apareció en las películas Catlow (1971) y The New Centurions (1972), así como en episodios de Adam-12, Kojak, Banacek y Barnaby Jones, antes de llegar a Firehouse.