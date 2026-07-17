Fallece Mary Jo, madre de Kris Jenner, a los 91 años

Kris Jenner confirmó la muerte de su madre Mary Jo “MJ” a los 91 años y le dedicó un emotivo mensaje para recordar su legado

Mary Jo “MJ”, madre de Kris Jenner, falleció a los 91 años. La matriarca de la familia Kardashian-Jenner fue despedida por su hija, quien compartió un emotivo mensaje en redes sociales para recordar su vida y legado.

Kris confirmó la noticia el jueves a través de una publicación en redes sociales, donde expresó el profundo dolor que representa la pérdida de su madre.

"Hoy nos despedimos de mi hermosa mamá MJ. No hay palabras que puedan expresar lo que ella significó para mí ni el dolor que siento al tener que decirle adiós", escribió la empresaria.

Jenner destacó que Mary Jo fue una figura fundamental dentro de su familia y aseguró que de ella aprendió valores como el amor hacia sus seres queridos, la importancia de estar presente y aprovechar cada momento juntos.

Un vínculo marcado por el cariño

Kris agradeció a su madre por todos los sacrificios que realizó y por las enseñanzas que le dejó a lo largo de su vida. También recordó que extrañará las conversaciones diarias, la sonrisa y la risa de MJ.

"Tengo el corazón roto en un millón de pedazos... Te amaré por siempre, mamá", expresó en su mensaje de despedida.

Con el paso de los años, Mary Jo se convirtió en una personalidad querida por los seguidores de la familia Kardashian-Jenner gracias a sus apariciones en los programas de telerrealidad protagonizados por sus familiares.

Los espectadores pudieron conocer su sentido del humor, su personalidad cálida y la cercana relación que mantenía con Kris, Kim, Khloé, Kourtney, Kendall, Kylie y el resto de la familia.

Hasta el momento, Kris Jenner no ha informado la causa del fallecimiento de su madre ni ha compartido más detalles sobre las circunstancias de su partida.

Mary Jo “MJ” deja un recuerdo especial entre sus familiares y seguidores que conocieron su presencia dentro de la historia de una de las familias más famosas del entretenimiento.