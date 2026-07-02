Fallece Manolo Arjona, integrante original de Locomía

Entre 2011 y 2016 lideró una nueva versión del grupo y también impulsó proyectos que mantenían vivo el legado de la banda mediante giras y espectáculos

Manolo Arjona, integrante fundador de la agrupación española "Locomía" perdió la vida este miércoles a los 58 años de edad.

De acuerdo con medios locales, su deceso se registró durante la madrugada en su domicilio ubicado en Viladecans, Barcelona.

Fuentes cercanas mencionaron que durante el día "estuvo pintando", pero durante la noche se acostó y "ya no se levantó".

Su muerte ha provocado numerosas muestras de cariño de seguidores y antiguos compañeros de la industria musical.

Locomía rompió estereotipos durante los 80's

Aunque muchos recuerdan a Locomía por su imagen, la agrupación fue un fenómeno cultural que rompió moldes sobre la moda, la masculinidad y el espectáculo en una España que apenas salía de la década de los 80.

Tras la separación de la formación clásica en los años 90, Arjona participó en distintos intentos por revivir Locomía.

Entre 2011 y 2016 lideró una nueva versión del grupo y también impulsó proyectos que mantenían vivo el legado de la banda mediante giras y espectáculos.

Con su fallecimiento desaparece uno de los últimos grandes referentes de la formación original de Locomía, un grupo que marcó una época tanto por su música como por su innovadora propuesta estética.