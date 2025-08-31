Fallece Lourdes Ambriz, figura esencial del arte lírico en México

La soprano mexicana Lourdes Ambriz falleció este jueves 28 de agosto a los 64 años en la Ciudad de México, a consecuencia de cáncer

Ambriz fue una figura esencial de la lírica mexicana, reconocida por su versatilidad en géneros como ópera, oratorio, música de cámara, renacentista y contemporánea.

Inició su carrera en 1980 con un pequeño rol en Don Carlo de Verdi junto a la Orquesta Sinfónica Nacional y debutó profesionalmente en 1982 con el papel de Olympia en Los cuentos de Hoffmann en la Compañía Nacional de Ópera del INBAL. A lo largo de sus más de 40 años de trayectoria, actuó en escenarios de Europa, América, África y Medio Oriente, y fue aclamada por su voz expresiva, que transitó de soprano coloratura a lírico y lírico ligero.

Estrenó óperas mexicanas como Aura de Mario Lavista y The Seventh Seed de Hilda Paredes, y participó en producciones emblemáticas como Montezuma de Graun.

También destacó por prestar su voz a Bella en el doblaje en español de La Bella y la Bestia de Disney (1991).

Entre sus reconocimientos están la Medalla Mozart (2006), la Medalla Bellas Artes en Música (2023) y la Medalla Alfonso Ortiz Tirado (2023).

Fue subdirectora artística (2014) y directora (2015-2017) de la Compañía Nacional de Ópera de Bellas Artes.

Su partida ha sido profundamente lamentada por colegas como Horacio Franco y Ludwig Carrasco, quienes destacaron su talento, profesionalismo y calidez humana.