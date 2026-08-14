Fallece la actriz y conductora Yolanda Andrade a los 54 años

La presentadora había atravesado en los últimos años un complicado proceso de salud tras ser diagnosticada con esclerosis lateral amiotrófica (ELA)

La actriz y conductora mexicana Yolanda Andrade falleció a la edad de los 54 años, de acuerdo con la información proporcionada por sus allegados.

La presentadora, originaria de Culiacán, Sinaloa, había atravesado en los últimos años un complicado proceso de salud tras ser diagnosticada con esclerosis lateral amiotrófica (ELA).

La noticia ocurre apenas un día después de que Andrade reapareciera públicamente para hablar sobre su enfermedad y compartir con sus seguidores parte de las dificultades que enfrentaba.

Yolanda Andrade habló de su enfermedad días antes

Durante su reciente aparición, la conductora explicó que su condición había cambiado considerablemente su vida y reconoció que las personas que conocían su voz podían sorprenderse al escucharla actualmente.

Andrade pidió a quienes la escucharan evitar los juicios y conocer primero las características de la enfermedad que enfrentaba. La ELA afecta las células nerviosas encargadas del movimiento muscular y puede provocar pérdida progresiva de fuerza, además de dificultades para hablar, tragar y respirar.

La conductora también padecía neuralgia del trigémino, un trastorno que puede generar episodios de dolor intenso en el rostro, descritos habitualmente como descargas eléctricas.

Una de las declaraciones que más preocupación provocó entre sus seguidores ocurrió durante su reaparición del martes 11 de agosto, cuando Andrade reflexionó sobre el avance de la ELA y reconoció que la enfermedad le permitía tener tiempo para despedirse.

“Me da tiempo para despedirme y para saber más de mi enfermedad”, expresó.

La conductora no estableció una fecha ni afirmó encontrarse en una etapa terminal inmediata. Sus declaraciones estuvieron enfocadas en describir cómo había cambiado su vida desde el diagnóstico y los retos que enfrentaba diariamente.

Una trayectoria entre telenovelas y televisión

Yolanda Andrade inició su carrera como actriz en la década de los noventa con la telenovela Yo no creo en los hombres, estrenada en 1991, donde compartió créditos con Gabriela Roel y Alfredo Adame.

Posteriormente participó en producciones como Las secretas intenciones, Buscando el paraíso, Retrato de familia, Sentimientos ajenos y Los hijos de nadie.

También formó parte de la película mexicana ¿Quién diablos es Juliette?, estrenada en 1997.

Después de su etapa como actriz, Andrade concentró su carrera en la conducción y se convirtió en uno de los rostros reconocidos de la televisión mexicana.