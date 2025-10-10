Fallece la actriz Susan Kendall Newman, hija de Paul Newman

La hija de Paul Newman y su primera mujer, Jacqueline Witte, falleció a los 72 años por complicaciones de los problemas de salud crónicos que padecía.

La actriz y productora Susan Kendall Newman, hija de Paul Newman y su primera mujer, Jacqueline Witte, ha fallecido a los 72 años por complicaciones de los problemas de salud crónicos que padecía.

Aunque la actriz falleció el 2 de agosto, su familia no lo ha comunicado hasta ahora, como señala el medio especializado The Hollywood Reporter.

El papel más destacado de Newman fue en 'I Wanna Hold Your Hand' ('Locos por ellos', 1978), dirigida por Robert Zemeckis, y participó en filmes como 'Slap Shot' ('El castañazo', 1977), protagonizada por su padre, o 'A Wedding' ('Un día de boda', 1978), de Robert Altman.

También se dedicó a la producción, con trabajos como el telefilme 'The Shadow Box' ('La caja oscura', 1980), dirigido por su padre y protagonizado por la segunda esposa del actor, Joanne Woodward.

Por ese filme recibió una nominación al Emmy a mejor especial dramático.

Fue igualmente nominada a un Grammy al mejor álbum hablado para niños por una serie de audiolibros de literatura clásica.

En 1980 comenzó a trabajar en la Fundación Scott Newman, creada por su padre tras el fallecimiento de su hermano Scott por sobredosis.

Como experta en prevención del abuso de drogas, testificó ante el Congreso y fue ponente frecuente en el Centro Betty Ford, así como en universidades, hospitales y grupos comunitarios.

También fue presidenta de la Fundación de la Industria del Entretenimiento y fundó una empresa consultora que asesoraba a agencias gubernamentales, corporaciones y organizaciones sin ánimo de lucro en el desarrollo de programas de prevención, iniciativas de divulgación y estrategias de recaudación de fondos.