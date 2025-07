Fallece la actriz, Kang Seo Ha, tras larga lucha contra el cáncer

La industria del entretenimiento coreana se encuentra de luto por el fallecimiento de la actriz de K-dramas, Kang Seo Ha, tras una larga lucha contra el cáncer de estómago.

La noticia fue dada a conocer este lunes por su hermana a través de una publicación en redes sociales.

Al compartir la noticia con sus fans, la hermana de Kang Seo Ha publicó un video que muestra momentos de la vida de la actriz, acompañado de una emotiva nota: "Todavía no puedo creerlo. Incluso soportando un dolor tan inmenso, te preocupaste por quienes te rodeaban y por mí. Aunque no pudiste comer durante meses, insististe en pagar mis comidas con tu tarjeta y nunca me dejaste saltarme una. Mi ángel, que nos dejaste demasiado pronto".

Tras la cremación en el Parque Conmemorativo de Seúl, la actriz será enterrada en su ciudad natal, Haman, provincia de Gyeongsang del Sur.

Sus familiares y amigos la recuerdan por su personalidad alegre y cálida, y destacan que siempre se preocupó por quienes la rodeaban hasta el final.

Trayectoria

Kang Seo Ha, nacida en 1994, debutó como actriz con el video musical "Getting Farther Away" de Brave Guys, una aparición que le valió elogios de la crítica y reconocimiento de la industria. Pero fue First Love Again lo que marcó su gran salto. Posteriormente, apareció en varios K-dramas populares como The Flower in Prison, Through the Waves, Assembly y Heart Surgeons.

Antes de su fallecimiento, Kang había finalizado su último proyecto junto a la estrella de "El Juego del Calamar", Park Gyu Young, y el actor de "Cuando la Vida Te Da Tangerinas", Kim Seon Ho. La película, titulada "Mangnaein" (título en español: En la Red), se estrenará en la segunda mitad del año.