Fallece Kjell Nilsson, actor de 'Mad Max 2', a los 76 años

El actor y fisicoculturista sueco Kjell Nilsson, reconocido por interpretar al enmascarado Lord Humungus en la película Mad Max 2: El guerrero de la carretera

El actor y fisicoculturista sueco Kjell Nilsson, reconocido por interpretar al enmascarado Lord Humungus en la película Mad Max 2: El guerrero de la carretera (1982), falleció el pasado 2 de julio a los 76 años, luego de enfrentar durante más de cuatro años complicaciones derivadas de una enfermedad renal.

La noticia fue dada a conocer por su familia mediante una publicación en redes sociales, en la que informaron que el actor murió mientras dormía y que sus últimos días transcurrieron con tranquilidad, acompañado por sus seres queridos.

"Como muchos sabéis, Kjell llevaba cuatro años y medio luchando contra una enfermedad renal terminal, sometiéndose a diálisis tres días a la semana. Fue un camino largo y doloroso", señaló su familia.

De acuerdo con el comunicado, Nilsson decidió suspender el tratamiento de diálisis tras un proceso de reflexión, con el objetivo de poner fin al sufrimiento ocasionado por su enfermedad.

Un personaje inolvidable en la saga de Mad Max

Mad Max 2: El guerrero de la carretera, dirigida por George Miller, representó el primer papel importante de Kjell Nilsson en el cine. Su interpretación del antagonista Lord Humungus lo convirtió en uno de los personajes más recordados de la franquicia.

Posteriormente participó en producciones como Piratas del Caribe: La película, Stanley: Cada hogar debería tener uno, El hombre de letras, Hard Knuckle y Al filo del poder.

Su última aparición en la pantalla fue en Howlin' Refrain, una reinterpretación independiente de La Odisea de Homero estrenada en 2023.

Una vida entre Suecia y Australia

Kjell Nilsson nació en 1949 en Gotemburgo, Suecia. En 1980 se trasladó a Australia para desempeñarse como entrenador de halterofilia y colaborar en la preparación de atletas suecos rumbo a los Juegos Olímpicos de Moscú.

Su familia destacó que, durante sus últimos días, el actor expresó su gratitud por la carrera que desarrolló como fisicoculturista y entrenador, así como por la oportunidad de conectar con personas de todo el mundo gracias a su interpretación de Lord Humungus.