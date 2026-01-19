Fallece Kianna Underwood, exestrella infantil de Nickelodeon

Kianna Underwood, conocida por su participación como actriz infantil en producciones de Nickelodeon, murió a los 33 años tras ser atropellada

Kianna Underwood, conocida por su participación como actriz infantil en producciones de Nickelodeon, murió a los 33 años tras ser atropellada en un accidente de tipo hit-and-run en Brooklyn, Nueva York.

Accidente fatal

El incidente ocurrió la mañana del viernes 16 de enero de 2026, alrededor de las 06:40-06:50 horas, en el barrio de Brownsville, en la intersección de Pitkin Avenue con Mother Gaston Boulevard.

Según el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD), Underwood cruzaba la calle cuando fue impactada por una camioneta Ford Explorer negra que circulaba en contra del tráfico.

Poco después fue golpeada nuevamente por un segundo vehículo descrito como un sedán negro y gris. Ambos conductores huyeron de la escena sin ser identificados ni arrestados.

Paramédicos llegaron al lugar y declararon su fallecimiento en el sitio del accidente. La investigación continúa bajo la unidad de colisiones de la NYPD.

Carrera y legado

Kianna Underwood nació el 28 de noviembre de 1992 y destacó desde niña en la pantalla chica.

Fue parte del elenco del programa de sketches All That de Nickelodeon, apareciendo en siete episodios de la temporada de 2005.

Además, prestó su voz al personaje Fuchsia Glover en la serie animada Little Bill (1999-2004).

También participó en teatro, interpretando a Little Inez en la primera gira nacional del musical Hairspray.

Su muerte ha generado conmoción entre fans y colegas, quienes recuerdan sus aportes en la televisión infantil.

Hasta el momento no se han reportado arrestos, y las autoridades siguen solicitando información que ayude a identificar a los conductores responsables.