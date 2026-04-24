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Fallece Karina Duprez, figura de las telenovelas mexicanas

Por: Ángeles Núñez

22 Abril 2026, 13:58

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La actriz y directora mexicana Karina Duprez falleció este 22 de abril de 2026 a los 79 años, confirmó la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI)

Fallece Karina Duprez, figura de las telenovelas mexicanas

La actriz y directora mexicana Karina Duprez falleció este 22 de abril de 2026 a los 79 años, confirmó la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI) a través de un comunicado.

“La ANDI comunica el sensible fallecimiento de nuestra socia intérprete Karina Duprez, actriz y directora con una amplia trayectoria en la industria televisiva”, señaló la organización, que envió condolencias a sus familiares y colegas.

Una vida dedicada a la televisión

Nacida el 23 de diciembre de 1946 en la Ciudad de México, Duprez, cuyo nombre completo era Karina Julia Descalzo Guzmán, provenía de una familia artística: fue hija de la reconocida actriz Magda Guzmán.

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Inició su carrera en las décadas de 1960 y 1970, consolidándose como actriz en producciones emblemáticas de la televisión mexicana como Rosa Salvaje, Mundo de Juguete y La Usurpadora.

Con el paso de los años, Duprez amplió su carrera hacia la dirección de telenovelas, donde dejó huella en exitosas producciones como Esmeralda y Sortilegio.

Su trayectoria abarcó más de cinco décadas en teatro, cine y televisión, consolidándose como una figura relevante dentro de la industria del entretenimiento en México.

Sin detalles sobre la causa

Hasta el momento, no se han dado a conocer las causas de su fallecimiento ni detalles sobre servicios funerarios públicos.

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Diversas figuras del medio artístico han expresado su pesar por la pérdida, destacando el legado que deja en generaciones de espectadores y profesionales de la televisión.

La partida de Karina Duprez marca el adiós a una de las exponentes de la época dorada de las telenovelas mexicanas, cuya influencia perdura en la pantalla chica.

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