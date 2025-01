Fallece Jeff Baena, director y guionista de cine independiente

El mundo del cine se encuentra de luto tras el fallecimiento del aclamado director y guionista Jeff Baena, a los 47 años, quien fue hallado sin vida este viernes 3 de enero de 2025 en su residencia de Los Ángeles.

Según medios locales, un asistente encontró al cineasta alrededor de las 10:30 horas, y las autoridades lo declararon muerto en el lugar.

La Oficina Forense del Condado de Los Ángeles confirmó la noticia a Variety, mientras que fuentes cercanas a la investigación informaron a TMZ que se maneja la hipótesis de suicidio, aunque las circunstancias del deceso siguen bajo indagación.

Baena, originario de Miami, comenzó su carrera en la industria cinematográfica tras graduarse de la Escuela de Cine de la Universidad de Nueva York (NYU).

Su trayectoria lo llevó a colaborar con figuras como Robert Zemeckis y David O. Russell. Con este último, coescribió la comedia existencial I Heart Huckabees (2004), protagonizada por Jason Schwartzman y Jude Law, que le valió una nominación al Gotham Award a la Mejor Película.

Jeff Baena, writer and director who was married to Aubrey Plaza, has died by suicide, @TMZ reports. He was 47. pic.twitter.com/JNyLzYe76t