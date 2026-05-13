Fallece Jack Taylor, ícono del cine fantástico y de terror

El actor trabajó en Hollywood e incluso compartió escena con Marilyn Monroe. Posteriormente viajó a México, donde aprendió español

El actor estadounidense Jack Taylor, reconocido por su extensa trayectoria en el cine de terror y fantasía, murió a los 99 años en Madrid, informó este martes la Academia de Cine de España. El intérprete residía en territorio español desde la década de los años 60, etapa en la que consolidó gran parte de su carrera artística.

Taylor dejó huella en producciones emblemáticas como 'Conan the Barbarian', 'Mil gritos tiene la noche' y 'The Ninth Gate', títulos que lo convirtieron en un referente del cine fantástico y de culto.

Nacido bajo el nombre de George Brown Randall en Oregon City, Estados Unidos, en 1926, el actor reveló en una entrevista publicada por el diario español El Mundo en 2025 que durante años redujo una década a su verdadera edad.

Jack Taylor construyó una carrera en el cine de culto europeo

Entre finales de los años 60 y la década de los 80, Taylor participó en varias películas dirigidas por el cineasta español Jesús Franco, considerado uno de los grandes exponentes del cine fantástico europeo.

Dentro de esa etapa destacan filmes como 'Necronomicon' (1968), 'La isla de la muerte' (1970), 'El conde Drácula' (1970) y 'Las diosas del porno' (1977).

Antes de establecerse en España, el actor trabajó en Hollywood e incluso compartió escena con Marilyn Monroe en el programa de Jack Benny. Posteriormente viajó a México, donde aprendió español y comenzó a participar en producciones filmadas simultáneamente en inglés y español.

De acuerdo con sus memorias tituladas 'Mis 100 años de cine. Memorias', una de esas producciones fue el western 'The Last Rebel'.

Compartió créditos con figuras internacionales y del cine español

En otra de sus publicaciones autobiográficas, 'Cuento lo que me permite mi disco duro', Taylor recordó encuentros con personalidades como Marilyn Monroe, Marlene Dietrich y Max von Sydow.

A principios de los años 60 decidió radicar en España atraído por el auge del llamado 'spaghetti western' y el crecimiento del cine de terror europeo.

Su participación en la comedia musical 'La pelirroja' y el western 'Fuera de la ley', dirigido por León Klimovsky, marcaron sus primeros años dentro de la industria cinematográfica española.

A lo largo de su trayectoria también trabajó junto a reconocidos actores españoles como Imperio Argentina, Alfredo Mayo, Victoria Abril, Javier Bardem, Eduardo Noriega y Héctor Alterio.

Su trabajo más reciente fue en el documental 'Llámame Paul', dirigido por Víctor Matellano, donde prestó su voz —junto a Caroline Munro— para repasar la vida y legado del actor Paul Naschy.