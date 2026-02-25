Fallece Héctor Zamorano, participante original de 'La Academia'

Aún se desconoce la causa de su muerte, sin embargo el cantante pasaba por un periodo complicado a nivel emocional, provocando distanciamientos

Héctor Zamorano falleció la mañana de este jueves 24 de febrero a los 47 años rodeado de su familia en Veracruz. Se graduó en la licenciatura de Ciencias y Técnicas de la Comunicación y trabajaba como animador en el puerto de Veracruz.

Alcanzó la fama a los 23 años en 2002 cuando participó en "La Academia" junto a Víctor García, Yahir, Nadia y Héctor fue el primero de 14 participantes en ser eliminado.

También vivió dos años junto a Wendolee Ayala y Estrella Veloz; ambas mencionaron que padecía una enfermedad crónica desde hace tres o cuatro años; por lo cual estuvo hospitalizado.

En 2003 lanzó único álbum titulado "Mi Sabor", con el éxito más conocido "Batido de coco", posteriormente cantó junto a Nadia en ‘La Pareja Ideal’, tuvo un cameo en la telenovela "Súbete a mi Moto", en 2010 participó en el reality Desafío de Estrellas y Segunda Oportunidad.

También se dedicó a la locución y participó en el Carnaval de Veracruz entre 2005 y 2008. Compartía post en sus redes sociales, sin embargo hace un año tuvo un cambio radical y dejo de compartir contenido para sus fans.

Wendolee Ayala y Estrella Veloz realizaron una videollamada con Paty Chapoy, para el programa "Ventaneando. Yahir se pronunció ante el fallecimiento del cantante.

"Dios mío, que tristeza. Un fuerte abrazo a toda su familia y cercanos..te recordé siempre con mucho cariño viejo".

Aún se desconoce la causa de su muerte, sin embargo el cantante pasaba por un periodo complicado a nivel emocional, provocando un distanciamiento entre Wendolee Ayala y Estrella Veloz.