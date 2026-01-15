Fallece Gloria Rocha, leyenda del doblaje mexicano

En el medio del doblaje era conocida como "La Madrina", pues compañeros destacan que siempre tuvo apertura para recibir a actores novatos para formarlos

Durante los últimos años el trabajo de los actores de doblaje fue ganando reconocimiento en toda Latinoamérica, pero no podemos olvidar a quienes ayudan a darle forma a lo que escuchamos en cada producción y, sin duda, quien podría ser la persona más importante al menos en cuanto a la dirección, es Gloria Rocha, quien falleció este miércoles, justo cuando celebraba su cumpleaños 94.

Gloria Rocha Contreras nació el 14 de enero de 1932 y comenzó su carrera a finales de los años 50 con el estudio Rivatón de América y a lo largo de su carrera como actriz tuvo personajes como Miss Piggy en los Muppets, Vilma en Scooby-Doo y Oliva Olivo en Popeye el Marino.

Sin embargo, su carrera es más reconocida por su labor como directora de doblaje, donde fue responsable de la versión en español de toda la franquicia de Dragon Ball, uno de los animes más queridos en todo el continente.

Fue su visión la que designó a Mario Castañeda (Gokú), Laura Torres (Gohan), René García (Vegeta), Carlos Segundo (Pícoro), Gerardo Reyero (Freezer) y Rocío Garcel (Bulma) ymuchos más, en los roles que se volvieron una parte entrañable en la vida de los millones de personas que siguieron esta serie desde su estreno hace más de 40 años.

Otros doblajes importantes que estuvieron a su cargo fueron el de Digimon, Sailor Moon y Sakura Card Captors, animes increíblemente populares en México a finales de los 90 y principios de los 2000.

Su empeño en forjar profesionales

En el medio del doblaje era conocida como "La Madrina", pues compañeros destacan que siempre tuvo apertura para recibir a actores novatos, a quienes tomada como aprendices y los ayudaba a crecer profesionalmente en una industria que históricamente ha sido muy cerrada.

Aunque quienes trabajaron con ella destacaron que era exigente, también la recuerdan como la maestra que todos deberían tener, pues los proyectos que entregaba siguen siendo recordados décadas después de haberse estrenado.