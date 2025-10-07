Fallece el productor Ike Turner Jr, hijo de Tina e Ike Turner

El fallecimiento fue comunicado por su prima Jacqueline Bullock, sobrina de Tina Turner, que precisó que su primo sufrió problemas cardíacos durante años

El productor musical Ike Turner Jr, hijo de Tina y Ike Turner, ha fallecido a los 67 años por los problemas derivados de un derrame cerebral que sufrió el mes pasado, según informan medios estadounidenses.

El fallecimiento fue comunicado al diario The New York Post por su prima Jacqueline Bullock, sobrina de Tina Turner, que precisó que su primo sufrió problemas cardíacos durante años.

"'Junior' era más que un primo para mí, era un hermano, ya que crecimos juntos en la misma conocida familia. Como hijo de Tina y Ike Turner, desde pequeño, su talento era evidente, ya que no había ningún instrumento que no quisiera tocar", señaló en el comunicado.

También recordó que desde pequeño le gustaba la batería pero que su madre y su tía "insistían en que la desarmara después de cada práctica, lo que le llevó a cambiarla por el teclado".

Nacido en 1958, era hijo de Ike Turner y Lorraine Taylor, pero fue adoptado por Tina Turner tras su boda con su padre en 1962.

"Tina me crio desde los 2 años. Es la única madre que he conocido", declaró Ike Jr. al Daily Mail en 2018.

A los 13 años su padre lo sacó de la escuela para que se fuera de gira con él y comenzó a trabajar en el mundo de la música. Acabó ayudando a dirigir Bolic Sound Studios, los estudios de grabación fundados por Ike Turner.

Produjo el álbum de su padre 'Risin' With The Blues' (2006), que se llevó el Premio Grammy al Mejor Álbum de Blues Tradicional.

Ike Jr. tuvo una relación complicada con sus padres y en la misma entrevista de 2018 reconoció que llevaba una década sin hablar con Tina Turner, que se divorció de su padre en 1978.

En mayo de 2023 fue detenido en Texas por un incidente de tráfico y los agentes le confiscaron crack y metanfetamina, por lo que fue acusado de posesión de crack y manipulación de pruebas. Fue sentenciado a prisión 18 días antes del fallecimiento de su madre a los 83 años.