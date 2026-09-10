Fallece el padre de Ben Affleck solo 3 meses después que su madre

El actor y cineasta Casey Affleck confirmó públicamente el fallecimiento de su padre, Timothy Byers Affleck, apenas unos meses después del deceso de su madre, Chris Anne Affleck, ocurrido el pasado 2 de junio.

La revelación tuvo lugar durante la conferencia de prensa para la presentación de Company, su tercer largometraje como director, en el marco del Festival Internacional de Cine de Venecia.

Acompañado por su hermano mayor, Ben Affleck, y su pareja, Caylee Cowan, un conmovido Casey dedicó el proyecto a la memoria de sus progenitores.

“Está dedicada a mis padres porque perdí a mi madre y a mi padre este año, y eran muy importantes para mí. Tenía muchas ganas de mostrarles esta película, pero no pude. Creo que les habría gustado”, expresó ante los medios presentes.

Durante el encuentro, el cineasta reflexionó sobre el papel del duelo y las vivencias personales en la creación artística, señalando que la vulnerabilidad permite transformar las experiencias dolorosas en obra narrativa.

Aunque el menor de los hermanos Affleck profundizó en el proceso de sanación a través del arte, no ofreció detalles específicos sobre la causa de muerte de Timothy.

Timothy Byers Affleck mantuvo un vínculo con el entorno artístico durante su juventud, donde se desempeñó como actor, dramaturgo y encargado de escena en la Theater Company of Boston junto a figuras como Dustin Hoffman y Robert Duvall.

Con el paso del tiempo, ejerció diversos oficios, entre los que destacaron el de mecánico, carpintero, electricista, cantinero y conserje.

El deceso de Timothy ocurre tras la pérdida de Chris Anne Affleck, quien falleció el pasado 2 de junio de 2026 a los 83 años a causa de un paro cardiopulmonar derivado de un adenocarcinoma de páncreas diagnosticado a finales de 2025. La madre de los actores falleció en la residencia de Ben Affleck en Los Ángeles.