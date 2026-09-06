Fallece el entrenador Einar Méndez a los 48 años de edad

La comunicadora Martha Debayle confirmó el deceso de su instructor tras sufrir un colapso mientras realizaba su rutina deportiva.

El entrenador personal e instructor fitness, Einar Méndez, falleció de manera imprevista a los 48 años mientras realizaba su rutina de ejercicio en el gimnasio, según lo anunció la comunicadora Martha Debayle a través de un emotivo mensaje en sus plataformas digitales.

En su publicación, la empresaria dedicó unas palabras en memoria de quien fuera su preparador físico durante casi una década e instructor del reto de acondicionamiento Summer Body. La locutora lamentó la pronta partida del atleta y destacó el legado que dejó entre quienes entrenó a lo largo de su carrera deportiva.

Asimismo, Debayle envió sus condolencias a la esposa de Méndez, Yan, con quien estuvo casado durante 30 años, así como a sus tres hijas. El deceso del reconocido fisicoculturista provocó múltiples expresiones de pésame por parte de sus seguidores y figuras del medio del espectáculo.

Previo a su fallecimiento, el preparador físico realizó su última publicación en redes sociales dedicada a su esposa con motivo de su 30 aniversario juntos. En el mensaje, acompañado de una fotografía de ambos, Méndez expresó su agradecimiento por la familia que formaron y reafirmó el amor hacia su pareja y sus tres hijas, a quienes definió como el motor de su vida.