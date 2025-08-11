Info 7 Logo
Fallece el actor Juan Carlos Ramírez Ayala por aneurisma cerebral

Por: Esmeralda Valdez

10 Agosto 2025, 09:23

El actor de 38 años participó en series como La Rosa de Guadalupe y falleció por aneurisma cerebral; fue confirmado por su propia agencia de representación

Este domingo se dio a conocer el fallecimiento del actor mexicano Juan Carlos Ramírez Ayala, reconocido por su participación en populares series televisivas como La Rosa de Guadalupe y Como dice el dicho.

La noticia fue confirmada por su agencia de representación, I Am This Agency, que a través de redes sociales pidió oraciones por la familia del actor.

Ramírez Ayala, de 38 años, también había destacado en la actuación publicitaria, participando en diversos comerciales a lo largo de su carrera.

Su repentina muerte ha generado gran conmoción tanto en el medio artístico como entre el público, que ha comenzado a manifestar su pesar y enviar mensajes de condolencia a sus familiares a través de las redes sociales del actor.

De acuerdo con el comunicado emitido por su agencia, el actor falleció a causa de un aneurisma cerebral.

“A nombre de la familia les damos las gracias por habernos acompañado. Sus padres y familiares están agradecidos con tantos mensajes y llamadas. Juan Carlos hace unos días falleció de un aneurisma cerebral, pedimos de sus oraciones por toda la familia Ramírez Ayala”, compartieron.

