Fallece el actor argentino Luis Brandoni a los 86 años

El actor, figura emblemática del cine y teatro de su país, falleció este lunes a los 86 años, días después de haber sufrido un accidente en su hogar

El reconocido actor argentino Luis Brandoni, figura emblemática del cine y teatro de su país, falleció este lunes a los 86 años, días después de haber sufrido un accidente en su hogar, informó la promotora Multiteatro.

"Con Beto se va el último primer actor de una generación inolvidable", expresó la compañía en redes sociales, destacando su papel como impulsor del teatro nacional y su compromiso más allá del escenario.

Trayectoria destacada en cine, teatro y televisión

Nacido en Buenos Aires en 1940, Brandoni inició su carrera en la televisión y más tarde consolidó su prestigio con participaciones en películas icónicas como "La tregua", "La Patagonia rebelde" y "La odisea de los giles".

Recientemente había estrenado la producción "Parque Lezama", dirigida por Juan José Campanella, en la plataforma Netflix. Además, se encontraba trabajando en la segunda temporada de la serie "Nada" para Disney+, donde compartió escena con Robert De Niro.

Reacciones y despedidas

Tras darse a conocer la noticia, diversas figuras del ámbito cultural expresaron sus condolencias. El secretario de Cultura de Argentina, Leonardo Cifelli, lo describió como “mucho más que un actor extraordinario”, resaltando su influencia en la identidad cultural del país.

El productor Axel Kuschevatzky recordó su legado en el cine argentino, mientras que actrices como Graciela Borges y Soledad Silveyra también manifestaron su pesar por la pérdida.

“Sos el último de los grandes en irse. Día muy triste para la cultura”, señaló Silveyra.

Homenajes y legado

De acuerdo con el productor Carlos Rottemberg, el velatorio se realizará en la Legislatura y posteriormente en el Panteón de Actores. Destacó que Brandoni fue un firme defensor de la cultura nacional.

La Asociación Argentina de Actores también lamentó su fallecimiento, subrayando su sólida trayectoria en cine, teatro y televisión, que lo consolidó como una figura fundamental del espectáculo argentino.