Fallece Eduardo Serrano, primer actor venezolano

Eduardo Serrano, galán de telenovelas venezolanas, falleció a los 82 años en Miami tras una dura batalla contra el cáncer, confirmó su hija Magaly

El mundo de las telenovelas despide a Eduardo Serrano, quien falleció a los 82 años en Miami tras enfrentar una dura enfermedad.

Aunque no se reveló oficialmente la causa del deceso, en julio de este año el actor compartió públicamente que padecía un cáncer de pulmón agresivo con metástasis cerebral, lo que llevó a su familia a solicitar apoyo para costear los tratamientos médicos en Estados Unidos.

Durante los últimos meses, su estado se complicó debido a diversas infecciones y dificultades de salud.

Serrano, nacido en Caracas en 1942, fue uno de los grandes galanes de la televisión venezolana, con una trayectoria de casi 100 producciones que marcaron generaciones. Entre sus papeles más recordados figuran Las Amazonas, Juana la Virgen, El cuerpo del deseo y La suerte de Loli.

Además de brillar en la televisión, Serrano dejó huella en el cine con cintas como Cangrejo II y en la literatura con su libro Historias en blanco y negro (2020). Con su partida, Venezuela y el mundo hispano dicen adiós a un intérprete que convirtió la actuación en un legado y que será recordado como una auténtica leyenda de las telenovelas.

Su hija, la actriz Magaly Serrano, confirmó la noticia a través de un mensaje en redes sociales, donde recordó a su padre como un hombre íntegro, humilde y visionario, además de un artista respetado y admirado.