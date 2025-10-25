Fallece Doña Lupe mamá de Iker 'El Niño Millonario'

En agosto de 2022 su abuela reveló que Doña Lupe fue diagnosticada con riñones poliquísticos hereditarios desde 5 años atrás y estaba delicada de salud.

La mañana de este viernes 24 de octubre, se dio a conocer que Doña Lupe, mamá de Iker 'El Niño Millonario' falleció.

Iker se hizo viral luego de que La Granja Rifa le pidieran hacer una marometa y respondió que no porque 'anda bien goldo'.

Posteriormente, se hizo viral y la cantante colombiana Karol G eligió a Iker, ‘El niño millonario’, para el breve clip para promocionar su álbum “Mañana será bonito”.

Su abuela se hacía cargo de él, y justo el día en que celebraría su fiesta de cumpleaños número 6 falleció su abuela.

En agosto de 2022 su abuela reveló que Doña Lupe fue diagnosticada con riñones poliquísticos hereditarios desde 5 años atrás y estaba delicada de salud.

Desde entonces Doña Lupe luchaba por mantenerse estable. Aún se desconoce las causas de su muerte.