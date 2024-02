Fallece Cat Janice, la cantante que se hizo viral en TikTok

La cantautora cuya canción "Dance You Outta My Head" se volvió viral en TikTok a principios de este año, murió este miércoles a la edad de 31 años

Cat Janice, una cantautora cuya canción "Dance You Outta My Head" se volvió viral en TikTok a principios de este año, murió este miércoles a la edad de 31 años.

El hermano de Janice publicó la noticia en su cuenta de Instagram, escribiendo: "Esta mañana, desde el hogar de su infancia y rodeada de su amada familia, Catherine entró pacíficamente en la luz y el amor de su creador celestial".

El comunicado continuó: "Estamos eternamente agradecidos por el gran amor que Catherine y nuestra familia han recibido durante los últimos meses. Cat vio cómo su música llegaba a lugares que nunca esperó y descansa en la paz de saber que seguirá manteniendo a su hijo a través de su música. Esto no hubiera sido posible sin todos ustedes".

A Janice le diagnosticaron sarcoma, un cáncer poco común que se desarrolla en los huesos y tejidos blandos, después de notar un bulto en su cuello, según explicó en TikTok. Se sometió a cirugía, quimioterapia y radiación antes de ser declarada libre de cáncer el 22 de julio de 2022.

A principios de este año, Janice compartió con sus seguidores que el cáncer había regresado y que ingresó en un centro de cuidados paliativos. Luego, la cantante transfirió todas sus canciones a su hijo Loren, de siete años, para que todas las ganancias de las pistas fueran para él.

En un devastador TikTok compartido el 6 de enero, reveló que el cáncer había "ganado" y que lanzaría una canción más, "Dance Outta My Head", para su cumpleaños ese mes. “¡Quiero que mi última canción traiga alegría y diversión! Es todo lo que siempre he querido durante mi batalla contra el cáncer”.

"Por favor, comparta esto, necesito dejárselo a Loren. Si hay algo que necesitas saber es que la única opinión sobre ti mismo es tu opinión. Ámate a ti mismo y sé amable con los demás. Espero superar esto, pero si no, buenas noches a todos", subtituló la publicación.

Desde entonces, "Dance Outta My Head" encabezó el Top 50 de TikTok Billboard del 17 de febrero. "Dance You Outta My Head" alcanzó simultáneamente el top 10 de la lista Hot Dance/Electronic Songs de Billboard por primera vez, con un 11-10. Obtuvo 5,000 descargas del 2 al 8 de febrero, lo suficientemente bueno para su primera semana en el puesto número 1 en la lista de ventas de canciones digitales dance/electrónicas , y 1.2 millones de transmisiones oficiales en EUA, según Luminate.

De acuerdo con sus familiares, nueva música se lanzará póstumamente. "A pedido de Cat, hay más arte que ella también quiere compartir. Todo a su debido tiempo", concluye el comunicado.

