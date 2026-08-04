Fallece Carlos del Campo, actor y figura del doblaje mexicano

Carlos del Campo, emblemática voz del doblaje en español latino, falleció a los 68 años tras dar vida a personajes icónicos como Slinky y C-3PO.

Carlos del Campo, actor, locutor, director y una de las voces más reconocidas de la industria, falleció este domingo 2 de agosto en la Ciudad de México a los 68 años.

La noticia fue confirmada por su familia a través de un mensaje difundido en redes sociales, donde sus hijos Abril y Carlos Ramos, junto con su esposa Doris Vargas, despidieron al actor con un breve pero emotivo mensaje.

"Con profunda tristeza informamos sobre el fallecimiento de nuestro padre Carlos Nicolás Ramos del Campo. Te amamos. Descanse en paz", señalaron.

Aunque hasta el momento no se han dado a conocer las causas oficiales de su muerte, familiares habían informado desde principios de 2026 que atravesaba problemas de salud que lo alejaron gradualmente de la actividad profesional.

Durante más de cuatro décadas, Carlos del Campo construyó una carrera que lo convirtió en una referencia obligada del doblaje en español latino.

Su nombre quedó ligado para siempre a personajes que marcaron a millones de espectadores. Entre ellos destaca Slinky, el entrañable perro de juguete de la saga "Toy Story", personaje al que dio voz desde la primera película estrenada en 1995.

También fue ampliamente reconocido por interpretar a C-3PO en la franquicia Star Wars, convirtiéndose en el único actor de doblaje en español latino que participó en las nueve películas principales de la saga, además de los redoblajes de la trilogía original.

Un repertorio que cruzó generaciones

Su versatilidad le permitió interpretar personajes en cine, televisión, anime y videojuegos.

Entre sus trabajos más recordados figuran Tywin Lannister en "Game of Thrones", Peter Pettigrew "Colagusano" en la saga "Harry Potter", Watari en "Death Note", Gin Ichimaru en "Bleach", el Profesor Souichi Tomoe en "Sailor Moon", Saga de Géminis en "Los Caballeros del Zodiaco" y el Director Kuno en "Ranma ½".

También prestó su voz a personajes como Pepé Le Pew en "El Show de los Looney Tunes", Randy Marsh en la versión mexicana de "South Park", Dominic Toretto en "Rápido y Furioso: Reto Tokio", además de participar en producciones como "La teoría del Big Bang", "Monsters University" y "Power Rangers".

En el mundo de los videojuegos dejó huella con personajes como Baraka en "Mortal Kombat 11" y "Mortal Kombat 1", además de colaboraciones en franquicias como Assassin's Creed y LEGO DC Super-Villains.

El adiós a Slinky

Uno de los momentos que más preocupó a sus seguidores ocurrió cuando se confirmó que no participaría en "Toy Story 5", película estrenada este año.

El deterioro de su salud le impidió regresar al personaje de Slinky, uno de los más queridos de su carrera. De acuerdo con información difundida por personas cercanas, alcanzó a grabar material promocional para la cinta, pero ya no pudo completar el doblaje de la película.

Su retiro definitivo de las cabinas de grabación marcó el cierre de una trayectoria que dejó huella en varias generaciones de espectadores.

Nacido el 30 de diciembre de 1957 en Ojinaga, Chihuahua, Carlos Nicolás Ramos del Campo inició su relación con el doblaje durante la década de los setenta.

Participó en proyectos como "El Show de los Muppets" y "M.A.S.H.", antes de consolidarse dentro de la industria con el crecimiento de Audiomaster 3000, estudio considerado clave en el desarrollo del doblaje mexicano.

Además de actor de voz, trabajó como director en producciones como "Hamlet, Zorro: Generación Z", "Iron Man: El Invencible" y las dos películas de "Ultimate Avengers".

Reacciones en la industria

La noticia provocó una inmediata reacción entre colegas, organizaciones y seguidores.

El actor Carlos Segundo, recordado por ser la voz de Woody en las primeras entregas de "Toy Story", expresó sus condolencias y describió a Del Campo como una estrella que seguirá brillando por su legado.

Por su parte, la Asociación Multinacional de Artistas de la Voz destacó que fue un actor capaz de marcar generaciones gracias a un estilo caracterizado por la cortesía, la elegancia y una identidad vocal inconfundible.

En redes sociales, miles de mensajes recordaron al intérprete con frases como "Descansa en paz, leyenda", "Gracias por acompañar nuestra infancia" y "Su voz será eterna".