Fallece Camucha Negrete; actriz de única película de Vargas Llosa

La artista que interpretó uno de los papeles protagónicos del famoso escritor perdió la vida a los 80 años en la capital peruana

La actriz y presentadora de televisión peruana Camucha Negrete perdió la vida a los 80 años en Lima, tras padecer diversos problemas de salud.

A través de redes sociales, el Ministerio de Cultura lamentó el deceso de la artista:

"Lamentamos profundamente el sensible fallecimiento de Carmen Julia Chávez Negrete, Camucha Negrete, primera actriz peruana de vasta y reconocida trayectoria" señaló.

Negrete fue reconocida por interpretar uno de los papeles más importantes de la única película que dirigió el escritor Mario Vargas Llosa, "Pantaléon y las visitadoras".

En ese largometraje, filmado en 1975 en República Dominicana, interpretó a 'La brasileña', una de las protagonistas, junto con el español José Sacristán y la mexicana Katy Jurado.

También fue parte del elenco que participó en una temporada que grabó en la televisión peruana el actor cómico cubano Leopoldo Fernández, "Tres patines".