Durante su carrera también formó parte de The Power Station, agrupación que creó junto a John Taylor, Robert Palmer y Tony Thompson

La música de los años ochenta pierde a uno de sus referentes. Andy Taylor, guitarrista de Duran Duran, falleció a los 65 años luego de enfrentar una larga batalla contra el cáncer de próstata.

La noticia se dio a conocer este miércoles 25 de noviembre mediante un comunicado publicado por la banda y la familia del músico. De acuerdo con el mensaje, Taylor murió el lunes 23 de noviembre en su casa, acompañado por sus seres queridos.

Andy Taylor hizo público su diagnóstico de cáncer en 2022

El guitarrista había hecho público su diagnóstico en 2022, cuando Duran Duran ingresó al Salón de la Fama del Rock & Roll. En aquella ocasión, explicó que padecía cáncer de próstata metastásico en etapa cuatro, enfermedad que le impidió asistir a la ceremonia junto a sus compañeros.

Su guitarra marcó los éxitos de Duran Duran

Taylor fue parte de la alineación original de Duran Duran y contribuyó al sonido que llevó al grupo británico a convertirse en uno de los nombres más reconocidos de la década de los ochenta. Su guitarra estuvo presente en canciones como “Rio”, “Hungry Like the Wolf” y “The Reflex”.

Durante su carrera también formó parte de The Power Station, agrupación que creó junto a John Taylor, Robert Palmer y Tony Thompson, además de colaborar con artistas como Rod Stewart.

Tras confirmarse su muerte, Simon Le Bon, Nick Rhodes, John Taylor y Roger Taylor recordaron a su compañero y destacaron la energía que aportó desde los primeros años del grupo. Su partida deja un legado ligado a una de las etapas más representativas del pop y el rock británico.