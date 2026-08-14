Fallece Alberto 'El Betón' Lizárraga, exintegrante de El Recodo

La música sinaloense está de luto por la muerte de Alberto “El Betón” Lizárraga, quien falleció este miércoles a los 75 años

La música sinaloense se encuentra de luto tras confirmarse el fallecimiento de Alberto “El Betón” Lizárraga, quien murió este miércoles 12 de agosto de 2026 a los 75 años.

El músico, integrante de una de las familias más importantes del regional mexicano, dejó una trayectoria vinculada estrechamente con Banda El Recodo y con el desarrollo de nuevas agrupaciones y talentos dentro del género.

La noticia fue confirmada por sus familiares. Sus hermanos José Ángel y Germán Lizárraga compartieron mensajes de despedida en redes sociales, donde seguidores y representantes de la música regional expresaron sus condolencias.

¿De qué murió Alberto “El Betón” Lizárraga?

Hasta el momento, la familia de Alberto Lizárraga no ha revelado la causa oficial de su muerte.

En los últimos años se había mencionado que el músico enfrentó distintos problemas de salud, aunque no se han dado a conocer detalles sobre sus padecimientos ni se ha confirmado si alguno de ellos estuvo relacionado directamente con su fallecimiento.

Ante la ausencia de información médica oficial, la causa del deceso permanece en privado.

Su familia le da el último adiós

Tras conocerse la noticia, sus familiares comenzaron a compartir mensajes para recordar al músico y despedirse de él.

Su hermano José Ángel Lizárraga dedicó unas palabras en las que destacó la estrecha relación que ambos mantuvieron a lo largo de sus vidas y expresó el deseo de volver a encontrarse con él.

Los hijos del músico también reaccionaron a su muerte. Alberto Lizárraga recordó a su padre con el apodo de “Bato Machín”, mientras que José Cruz utilizó la canción La Cococha como parte del homenaje dedicado a su memoria.

Distintas agrupaciones cercanas a la familia Lizárraga también se sumaron a las muestras de apoyo durante estos momentos.

Una vida ligada a Banda El Recodo

Alberto “El Betón” Lizárraga nació dentro de una familia estrechamente relacionada con la música sinaloense. Fue hijo de Don Cruz Lizárraga, fundador de Banda El Recodo en 1938, y hermano del reconocido músico Germán Lizárraga.

Durante una etapa importante en la consolidación de la agrupación, Alberto formó parte de El Recodo y contribuyó con su trabajo al crecimiento del proyecto familiar.

A principios de la década de 1990 decidió concluir su ciclo con la banda para emprender nuevos proyectos dentro de la música regional mexicana.

Después de su salida de El Recodo, “El Betón” continuó desarrollando proyectos propios. Uno de los más importantes fue la creación de Banda Mr. Lobo, agrupación con la que mantuvo su presencia dentro del género.

También impulsó Lizárraga Musical, proyecto que se convirtió en un espacio para la formación y desarrollo de músicos que posteriormente encontraron oportunidades en otras agrupaciones reconocidas.

De esta manera, su aportación no se limitó a su trabajo sobre los escenarios, sino que también estuvo relacionada con la formación de nuevas generaciones de intérpretes y músicos sinaloenses.

Aunque mantuvo gran parte de su vida personal alejada de los reflectores, Alberto Lizárraga dedicó buena parte de su trayectoria a la música y a su familia.