Fallece actor que prestó su voz a protagonistas de Candy Candy

El actor de doblaje argentino fue participe en una gran cantidad de proyectos en el mundo de la animación como tambien en el mundo teatral

El mundo del doblaje en español despide a una de sus voces más queridas, Andrés Turnes, actor argentino reconocido por dar vida a personajes emblemáticos del anime clásico Candy Candy, falleció a los 88 años de edad, dejando un legado que marcó a varias generaciones en América Latina.



Turnes fue ampliamente recordado por interpretar a Anthony Brower Ardley y Terry Grandchester, dos de los personajes más importantes y entrañables de la serie, cuyas voces quedaron grabadas en la memoria de millones de espectadores que crecieron con la historia de Candy, su trabajo destacó por la sensibilidad y profundidad emocional que imprimió a cada interpretación.



Nacido en Argentina en 1937, Andrés Turnes inició su carrera en el teatro y la radio, medios en los que desarrolló una sólida formación actoral, con el paso de los años, encontró en el doblaje un espacio donde su talento alcanzó proyección internacional, participando en diversas producciones de animación y dejando huella en el público hispanohablante.



La noticia de su fallecimiento se dio a conocer, lo que generó múltiples reacciones en redes sociales, donde fanáticos y colegas expresaron mensajes de cariño, reconocimiento y agradecimiento por su aporte al entretenimiento y la cultura popular.



La muerte de Andrés Turnes ocurre en un momento especialmente sensible para los seguidores de Candy Candy, tras la reciente pérdida de Susana Klein 10 días tras, actriz que le dio vida a la protagonista Candice "Candy" White, reforzando el sentimiento de nostalgia entre quienes crecieron con la serie.



Su voz, su talento y su legado permanecerán vivos en cada recuerdo, escena y diálogo que sigue emocionando a quienes encontraron en sus personajes parte de su infancia.