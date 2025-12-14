Fallece Abraham Quintanilla, padre de Selena y AB Quintanilla

Aunque se desconocen las causas de su deceso, la noticia fue confirmada a través de una publicación realizada por el fundador de los Kumbia Kings

Abraham Isaac Quintanilla Jr., padre de Selena y de AB Quintanilla, perdió la vida a los 86 años.

A través de redes sociales, el fundador de los Kumbia Kings dio a conocer la noticia al compartir una fotografía de su padre adjunta al siguiente mensaje:

"Es con un gran corazón hacerles saber que mi padre falleció hoy...

Aún se desconoce las causas de su deceso.

Padre de Selena envuelto en polémicas

Durante los 30 años transcurridos desde la partida de la "Reina del Tex-Mex", su padre fue blanco de múltiples polémicas entorno a Selena.

Rechazo hacia Chris Pérez

La primera ocurrió cuando la intérprete de "Amor Prohibido" contrajo nupcias con Chris Pérez, debido a que don Abraham, según sus propios hijos, era muy controlador.

Recordemos que Chris entró a "Selena y los Dinos" para sustituir a su guitarrista principal. Así como crecía el éxito de la banda de Selena, también el amor entre la cantante y el músico.

Por lo que al enterarse de que ambos jóvenes mantenían una relación amorosa, esto llevó a don Abraham a expulsar a Chris de la agrupación, así como el prohibirle volver a ver a su hija. Razón por la que decidieron escapar hacia los juzgados de Texas para casarse en secreto.

Impedir transfusión de sangre a Selena

Luego de que Yolanda Saldívar disparará en contra de la cantante Selena, esta última fue llevada hacia el hospital Corpus Christi Memorial de Texas para ser atendida.

Sin embargo, de acuerdo con Chris Pérez, don Abraham Quintanilla, fundador de "Selena y Los Dinos" impidió que su hija recibiera una transfusión de sangre debido a que su religión no lo permite.

Esta decisión aparentemente ocasionó que la intérprete de "Bidi bidi bam ba" falleciera a los 23 años de edad.

En una entrevista, Abraham Quintanilla reveló que aunque no estaban dispuestos a que se efectuara la transfusión, no logró impedirlo, debido a que personal médico la realizó antes de que él llegara a las instalaciones, pero aún así, no lograron salvarla.

“La realidad es que en el hospital, antes de que yo llegara sí le dieron sangre a Selena, el doctor le dio sangre, pero ella ya estaba muerta. Para cuando llegó al hospital ya estaba muerta. Se había vaciado de sangre de donde corrió. Nada le podía haber salvado”, explicó don Abraham.

También explicó que el tema era algo que ya habían discutido como familia, y todos estaban de acuerdo en no recibirlas.