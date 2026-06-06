Fallece Abraham Pérez, recordado por La Familia P. Luche

Lo que originalmente fue una breve aparición dentro de una serie de comedia terminó encontrando una nueva audiencia años después gracias a las redes sociales

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Una de las frases más recordadas de la televisión mexicana volvió a resonar entre los seguidores de La Familia P. Luche, aunque esta vez por una noticia que generó tristeza entre los fanáticos. Abraham Pérez, actor que dio vida al Licenciado Cortillo en la popular serie de comedia, falleció dejando como legado uno de los momentos más virales que ha dado la televisión nacional.

Aunque su participación dentro del programa creado por Eugenio Derbez no fue extensa, el personaje logró mantenerse vigente durante años gracias a internet y a la popularidad del meme surgido de la frase "Sí, que se largue", utilizada con frecuencia por usuarios en redes sociales.

La noticia fue dada a conocer la noche del 4 de junio por el creador de contenido Omar Pardo, conocido en plataformas digitales como Omar Crew y conductor del podcast La Cabina.

El personaje que trascendió la televisión

Abraham Pérez interpretó al Licenciado Cortillo durante las temporadas dos y tres de La Familia P. Luche. Su personaje aparecía en historias relacionadas con el entorno laboral de Ludovico P. Luche y protagonizó una escena que con el paso del tiempo se convirtió en material recurrente para memes y publicaciones virales.

Lo que originalmente fue una breve aparición dentro de una serie de comedia terminó encontrando una nueva audiencia años después gracias a las redes sociales, donde miles de usuarios reutilizaron la famosa expresión del personaje en distintos contextos.

Así fue confirmado su fallecimiento

Omar Pardo compartió un mensaje de despedida en sus redes sociales, donde recordó la amistad que mantenía con el actor y con su familia desde hace décadas.

"Amigo de tantos años, Abransito, mejor conocido como Lic. Cortillo de La Familia P. Luche, se nos adelanta. Toda una vida de conocernos, al igual que a su familia, a la que le deseamos pronta resignación".

Posteriormente publicó una fotografía junto al actor y utilizó una referencia al personaje para despedirse.

"¡Sí, que se largue! ¡Pero al cielo! Amigo Abrahamcito, 'Lic. Cortillo', hasta donde estés, ¡un abrazo muy fuerte!".

Se desconocen las causas de su muerte

Hasta el momento, familiares y personas cercanas no han informado las causas del fallecimiento de Abraham Pérez. Sin embargo, Omar Pardo confirmó que los servicios funerarios ya se realizan y que amigos y seres queridos acompañan a la familia en este momento.

La noticia provocó múltiples reacciones entre seguidores de La Familia P. Luche, quienes recordaron al actor por un personaje que, pese a su breve aparición en pantalla, logró convertirse en parte de la cultura popular de internet en México.