Fallece a sus 65 años de edad el guitarrista Perry Bamonte

Perry Archangelo Bamonte, guitarrista y teclista de la banda británica de rock "The Cure", perdió la vida a los 65 años de edad, por una "breve enfermedad"

De acuerdo con un comunicado publicado en su sitio web, desciben al músico como un tipo "tranquilo, intenso, intuitivo, constante y creativo".

Los miembros expresaron su profundo pesar por la pérdida, de su amigo cercano y una presencia esencial en su historia.

Sus inicios con "The Cure"

Nació el 3 de septiembre de 1960 en Londres, Inglaterra. Su vínculo comenzó en 1984, cuando se integró al equipo como roadie y técnico de guitarras, además de desempeñarse como asistente personal de Robert Smith.

En el álbum de mayor éxito comercial, “Wish”, Bamonte tocó el bajo de seis cuerdas y los teclados en canciones que incluían el éxito “Friday, I'm in Love”, “A Letter to Elise” y “High”.

Se reincorporó oficialmente a The Cure en 2022 para la gira mundial "Shows of a Lost World", que comenzó en Letonia en octubre y continuó hasta diciembre de 2023.