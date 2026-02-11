Fallece a los 84 años el padre de David Bisbal

David Bisbal compartió una fotografía de su padre en sus años como boxeador y le escribió unas palabras cargadas de emotividad

José Bisbal Carrillo, exboxeador y padre del cantante español David Bisbal, murió este martes en Almería a los 84 años de edad. La noticia fue dada a conocer por el propio artista, quien le dedicó un mensaje de despedida en sus redes sociales.

A través de su cuenta de Instagram, David Bisbal compartió una fotografía de su padre en sus años como boxeador y le escribió unas palabras cargadas de emotividad, recordándolo como un luchador dentro y fuera del ring, y asegurando que su recuerdo permanecerá siempre con él.

José Bisbal Carrillo enfrentó durante varios años la enfermedad de Alzheimer y falleció acompañado de sus seres queridos. Nacido el 1 de diciembre de 1941, dejó una huella importante en el deporte almeriense al convertirse en el primer boxeador originario de esa ciudad en conquistar un campeonato de España, logro que alcanzó en siete ocasiones a lo largo de su carrera.

Durante su trayectoria profesional acumuló 49 triunfos, 35 derrotas y nueve empates, además de destacar como uno de los primeros púgiles locales en competir fuera de España, con peleas realizadas en países como Suecia. Estuvo casado con María Ferre y fue padre de tres hijos: José María, María del Mar y David.

En años recientes, su vida y la batalla que libró contra la enfermedad fueron parte del relato en un documental centrado en la carrera artística de su hijo menor, quien en diversas ocasiones reconoció públicamente la influencia y el legado de su padre, tanto en lo personal como en lo deportivo.