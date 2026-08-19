Fallece a los 77 años Frank Beard, baterista de ZZ Top

Beard había enfrentado problemas de salud durante las semanas recientes y se encontraba apartado de la gira de la agrupación

Frank Beard, baterista de ZZ Top y pieza fundamental en el sonido que convirtió al trío texano en uno de los grandes referentes del boogie rock, murió a los 77 años.

El músico se encontraba bajo cuidados paliativos cuando falleció en su rancho de Richmond, Texas, acompañado por integrantes de su familia. Hasta el momento no se ha informado oficialmente la causa de su muerte.

Beard había enfrentado problemas de salud durante las semanas recientes y se encontraba apartado de la gira de la agrupación. A principios de agosto, ZZ Top canceló una presentación después de que el baterista fuera diagnosticado con neumonía, aunque no se ha establecido que esa enfermedad provocara directamente su fallecimiento.

Billy Gibbons despide a su compañero de seis décadas

El guitarrista y cofundador de ZZ Top, Billy Gibbons, confirmó la pérdida y recordó a Beard como un amigo cercano, colaborador y uno de los bateristas más innovadores que conoció durante su trayectoria.

“Hoy, Elwood y yo perdimos a un gran amigo y colaborador, y el mundo perdió a uno de los bateristas más naturalmente innovadores y a un gran y verdadero hijo de Texas. Su característico golpe de contratiempo fue clave para mantener a ZZ en la cima”, expresó Gibbons.

El músico señaló que ZZ Top continuará con sus actividades, tal como Beard había manifestado que deseaba. Elwood Francis permanece como bajista de la agrupación desde la muerte de Dusty Hill en 2021, mientras Michael Monahan había asumido temporalmente la batería durante la ausencia de Beard.

La base rítmica de los mayores éxitos de ZZ Top

Frank Lee Beard nació el 11 de junio de 1949 en Texas y comenzó a tocar la batería durante su adolescencia. Antes de integrarse a ZZ Top formó parte de proyectos como The Cellar Dwellers, The Warlocks y American Blues, donde coincidió con Dusty Hill.

Beard fue determinante para consolidar la alineación clásica integrada por Billy Gibbons, Dusty Hill y él mismo, una formación que permaneció prácticamente intacta durante más de cinco décadas.

Su estilo, marcado por el llamado Texas shuffle y un particular manejo del contratiempo, construyó la base rítmica de canciones como “La Grange”, “Tush”, “Sharp Dressed Man”, “Legs” y “Gimme All Your Lovin’”.

El baterista participó en los 15 álbumes de estudio de la agrupación, entre ellos Tres Hombres, Eliminator y Afterburner, producciones que ayudaron a ZZ Top a llevar su mezcla de blues, rock y funk a públicos de distintas generaciones.

Más de 50 millones de discos vendidos

ZZ Top vendió más de 50 millones de discos a lo largo de su trayectoria, colocó seis sencillos en el primer lugar de la lista Mainstream Rock Airplay y llevó siete álbumes al Top 10 del Billboard 200. La banda también recibió tres nominaciones a los premios Grammy.

En 2004, Beard ingresó junto con sus compañeros al Salón de la Fama del Rock and Roll, como reconocimiento a la influencia y permanencia de una agrupación que convirtió su identidad texana en una propuesta reconocida internacionalmente.

A pesar de su papel central, Beard mantuvo un perfil discreto y solía hablar de ZZ Top como el proyecto musical en el que encontró a los compañeros con quienes estaba destinado a tocar.

“Nunca quise renunciar y nunca quise que me despidieran”, manifestó en el documental de 2019 ZZ Top: That Little Ol’ Band from Texas.

Su muerte representa la segunda pérdida dentro de la alineación histórica del grupo después del fallecimiento de Dusty Hill. A Beard le sobreviven su esposa, Debbie Meredith, y sus tres hijos.