Fallece a los 64 años, el fundador de Los Enanitos Verdes

El guitarrista falleció en un hospital en Argentina tras ser internado; hasta ahora no se ha confirmado la causa oficial de su muerte

El rock en español está de luto después de que se confirmara la noticia del fallecimiento del guitarrista y fundador de Los Enanitos Verdes, Felipe Staiti, a los 64 años.

De acuerdo con informes preliminares, el músico falleció en un hospital en Argentina después de haber sido hospitalizado.

Tras ser ingresado al hospital, estaba previsto que se realizaran estudios para trasladar su tratamiento a la ciudad de Buenos Aires, pero el músico perdió la vida este lunes antes de conseguir el alta.

Confirman causa de su fallecimiento

De acuerdo con información dada a conocer por medios argentinos como MDZ, el entorno cercano al guitarrista confirmó que el músico falleció debido a una hemorragia masiva, después de que estuviera en estado crítico durante varios días.

El músico argentino se encontraba en terapia intensiva tras regresar de una gira, periodo en el que presentó fiebre alta y un deterioro progresivo en su estado de salud, lo que llevó a su hospitalización.

Hasta el momento, no se han dado a conocer más detalles clínicos sobre las condiciones que derivaron en esta complicación.