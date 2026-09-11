Fallece a los 56 años Mike McFarland, voz de One Piece

El mundo del anime está de luto por la muerte de Mike McFarland, reconocido actor de doblaje de las versiones en inglés de One Piece y Dragon Ball Z

El mundo del anime está de luto por la muerte de Mike McFarland, reconocido actor de doblaje de las versiones en inglés de One Piece y Dragon Ball Z, quien falleció este miércoles a los 56 años tras enfrentar un cáncer cerebral.

McFarland construyó una extensa trayectoria dentro de la industria y prestó su voz a algunos de los personajes más conocidos de distintas franquicias japonesas, además de desempeñarse como director de doblaje, adaptador de guiones y productor ejecutivo.

Entre sus trabajos más recordados se encuentra su participación en Dragon Ball y Dragon Ball Z, producciones en las que interpretó al Maestro Roshi y Yajirobe.

También formó parte de One Piece, donde interpretó en inglés a Buggy el Payaso, uno de los personajes de la popular franquicia.

Su carrera incluyó además papeles como Jean Kirstein en Attack on Titan, Jean Havoc en Fullmetal Alchemist y Teppei Sugo en Psycho-Pass.

Una trayectoria de casi tres décadas

McFarland comenzó profesionalmente en 1997, cuando se convirtió en uno de los primeros actores de doblaje contratados por Funimation Entertainment en Texas.

Con el paso de los años se consolidó dentro del sector y participó en numerosas producciones de Funimation y Crunchyroll, no solo como intérprete, sino también detrás de cámaras.

Entre sus responsabilidades estuvieron la producción ejecutiva, la dirección de doblaje ADR y la adaptación de guiones para distintas películas y series.

En esa faceta participó en títulos como Heaven’s Lost Property, donde trabajó como Sky Master; Lupin III: The Woman Called Fujiko Mine, en la que interpretó a Goemon Ishikawa, además de otras películas de la franquicia Lupin III.

También trabajó en Case Closed, donde dio voz a George.

Sus últimos trabajos en el anime

La trayectoria de McFarland se extendió hasta producciones más recientes. Entre sus últimos trabajos estuvieron Hiroshi Odokawa en Odd Taxi, el Lobo Feroz en Date A Live IV y E.G. Mine en Trigun Stampede.

Tras conocerse su fallecimiento, Crunchyroll destacó el impacto que tuvo tanto entre sus compañeros como entre los seguidores del anime que reconocieron su trabajo durante años.

“Mike aportó muchísimo a todos los que le conocimos y a todos los fans del anime que conocían su trabajo”, expresó el servicio de streaming especializado en anime.

La plataforma también lo describió como un talento excepcional y un buen amigo para muchas personas dentro de la industria.

Enfrentó un glioblastoma

Los problemas de salud de McFarland comenzaron en enero de 2025, cuando tuvo que cancelar su participación en la Central Florida Comic Con debido a la detección de un tumor cerebral.

Ante su situación, los actores de doblaje J. Michael Tatum y Brandon McInnis impulsaron una campaña en GoFundMe para ayudarlo a cubrir los gastos de un asistente médico a domicilio.

McFarland fue sometido a varias intervenciones quirúrgicas; sin embargo, posteriormente se determinó que el tumor era un glioblastoma, una forma agresiva de cáncer cerebral.

Su fallecimiento deja una trayectoria marcada por casi tres décadas de trabajo en el doblaje y por personajes que se convirtieron en parte de algunas de las franquicias de anime más reconocidas.