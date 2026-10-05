Expríncipe Andrés demanda a la Policía por registrar su domicilio

Andrés Mountbatten-Windsor demanda a la Policía por registrar sus domicilios durante la investigación del caso Epstein.

Andrés Mountbatten-Windsor, hermano del rey británico Carlos III, ha emprendido acciones legales contra la Policía del Valle del Támesis, a las afueras de Londres, por los registros realizados en sus domicilios en relación con los archivos del pederasta Jeffrey Epstein, revela este lunes el diario The Telegraph.

El antiguo duque de York, detenido hace ocho meses durante un día para ser interrogado sobre el caso Epstein, ha pedido a un juez que determine si las medidas tomadas en su día por las fuerzas del orden fueron legales.

El monarca británico retiró el año pasado a su hermano todos los títulos nobiliarios a raíz de la polémica sobre el alcance de la amistad de Andrés con Epstein, acusado de tráfico sexual de menores y de operar una red de abuso y explotación de adolescentes.

Carlos III también forzó a su hermano a salir de la mansión Royal Lodge, ubicada en Windsor (a las afueras de Londres), en la que vivió durante años sin apenas pagar renta.

Tras su salida, para instalarse en una vivienda más modesta en Norfolk (este inglés), las fuerzas del orden de Valle del Támesis hicieron un registro exhaustivo de Royal Lodge.

Según el periódico, Andrés ha solicitado una revisión judicial en relación con las órdenes de registro que permitieron a la policía inspeccionar su domicilio de Royal Lodge, así como su residencia en los terrenos de Sandringham, en Norfolk (este de Inglaterra).

El expríncipe fue detenido bajo sospecha de conducta indebida en el ejercicio de un cargo público, tras las acusaciones de haber compartido información confidencial con Epstein durante su etapa como representante comercial del Reino Unido