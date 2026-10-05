Expresa Pablo Preciado su felicidad por próxima paternidad

El cantautor aseguró que el amor se debe proteger, pero no esconder, al hablar sobre esta nueva etapa personal junto a Melissa Robles.

Tras haber dado a conocer previamente la noticia de su próxima paternidad, Pablo Preciado, integrante del grupo Matisse, volvió a recurrir a sus redes sociales para sincerarse con sus seguidores sobre lo que ha significado hacer público este importante momento personal junto a su pareja y compañera de banda, Melissa Robles.

El cantautor expresó el profundo alivio y alegría que siente al poder mostrar pasajes de esta nueva faceta sin restricciones ni reservas.

“No saben la alegría y la libertad que se siente de poder compartir esto, fotos, videos, cosas de repente de nuestra vida”, reflexionó el músico en su publicación.

Asimismo, reafirmó su postura sobre la privacidad y el amor en pareja.

“El amor se debe proteger, pero no se debe esconder y mas cuando se está multiplicando y te digo algo, la Melissa es y será la mejor mamá del mundo”, añadiendo con emotividad que Melissa será una extraordinaria madre.

El mensaje estuvo acompañado por postales donde ambos celebran abiertamente el embarazo, cerrando con un agradecimiento que generó miles de reacciones de cariño por parte de seguidores y colegas de la industria musical como Paty Cantú.